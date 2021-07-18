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新北食農樂活巧營造3國小特優 學生以在地農業打造品牌

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
長坑國小師生一起參與插秧與收割，實踐友善耕作，造就學校自有品牌的「長福米」。圖／新北市教育局提供
長坑國小師生一起參與插秧與收割，實踐友善耕作，造就學校自有品牌的「長福米」。圖／新北市教育局提供

新北近日舉辦「食農樂活巧營造」優良案例徵選，48校中有3名特優學校，其中明志國小讓學生自產自銷體驗各式香草產品；長坑國小為學生導入無農藥及無化肥耕作概念，打造自有品牌「長福米」；吉慶國小則以廚餘餵食黑水虻，解決廚餘回收問題。

新北巿每年辦理「食農樂活巧營造」食農教育推廣，希望讓學子能認識農作物生長過程、珍惜食物及了解生態與友善環境，另外也包含推廣在地農業特色，學習食材料理方式等，教育局於日前辦理優良案例徵選，並選出3名特優學校。

明志國小校長李順銓表示，學校位於都會區，校內有群熱愛花草的老師利用校舍拆遷後的空地打造食農場域，並以「香草茶傳奇」為校本課程主軸，讓學生體驗香草的種植養護及產品製作，另外還搭配校內創客社團製作「香草圖騰雷雕木盒」，打造「香草乳液套組」來義賣。

學校教師羅莉雯說，都市小孩大多接觸到都是僵硬的建築物，很少機會在農園或草地裡玩樂，食農教育正好能夠補足這一塊。五年級學生陳品伃也分享，自己在種植薄荷的時候好玩又有成就感，也了解到小農的辛苦，大家是「把薄荷當作自己的小孩在照顧」，採收後的香草茶比任何飲料都還好喝！

長坑國小校長黃淑華分享，學校透過當地耆老無償提供的三分水稻田，為孩子們導入無農藥、無化肥耕作觀念，肥料都是學生家裡廚餘回收再利用，造就學校自有品牌「長福米」。學生王莉晴說，大家的稻田都沒灑農藥，且同學們都親自把害蟲福壽螺一一檢起，因此可以很放心吃自己種的「長福米」。

吉慶國小則以「餵食廚餘」來解決廚餘回收問題，先把廚餘拿來餵黑水虻，再將黑水虻餵食溪魚、蛋雞或鵪鶉，不但可以收蛋加菜，養殖後的蟲糞及殘料又能拿來當農場肥料，藉此打造「永續農業」。

教育局長張明文表示，今年徵選計畫共計有48校進行成果評選，並由評審選出3所特優學校，學校們都將食農教育結合在地特色，讓孩子們對環境土地有更深的認識與愛護，並了解到「以人為本，兼顧自然」的食農教育理念。

明志國小學生感謝辛苦的家人，送上心意滿滿的香草插花。圖／新北市教育局提供
明志國小學生感謝辛苦的家人，送上心意滿滿的香草插花。圖／新北市教育局提供
吉慶國小讓學生體驗以廚餘養蟲，再將蟲餵雞，打造「永續農業」。圖／新北市教育局提供
吉慶國小讓學生體驗以廚餘養蟲，再將蟲餵雞，打造「永續農業」。圖／新北市教育局提供
明志國小以「香草茶傳奇」為主軸發展校本課程，還結合創客社團製作香草圖騰雷雕木盒。圖／新北市教育局提供
明志國小以「香草茶傳奇」為主軸發展校本課程，還結合創客社團製作香草圖騰雷雕木盒。圖／新北市教育局提供
長坑國小一年級的孩子歡喜的定植菜苗，享受動手植栽的樂趣。圖／新北市教育局提供
長坑國小一年級的孩子歡喜的定植菜苗，享受動手植栽的樂趣。圖／新北市教育局提供
明志國小同學們親自種下幼苗。圖／新北市教育局提供
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食農教育 廚餘 新北

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