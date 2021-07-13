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從小家裡沒電視 高雄這對雙胞胎考上雄中

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市五福國中畢業的雙胞胎哥哥吳孟修（左）與弟弟吳孟書（右），以優異成績考上雄中。圖／翁嘉慧提供
高雄市五福國中畢業的雙胞胎哥哥吳孟修（左）與弟弟吳孟書（右），以優異成績考上雄中。圖／翁嘉慧提供

高雄市五福國中雙胞胎畢業生吳孟修與吳孟書，分別以國中教育會考5A30分35點、5A30分33點的優異成績，錄取雄中，家裡從小沒電視，喜歡閱讀、騎車與唱歌。學生楊登瑀因為患有眼球震顫，雙眼視力只有0.05，也以5A30分33點佳績衝上雄中。

雙胞胎吳孟修與吳孟書出生時間只差2分鐘，母親翁嘉慧說，同卵兄弟長得很像，個性卻不同，哥哥孟修興趣較廣泛，有時熱度不常；弟弟孟書專注少方面，堅持度高。兩兄弟都愛閱讀，哈利．波特小說翻到爛，還有波西．傑克森，喜歡偵探推理。

翁嘉慧說，家裡從來沒有電視，只有看電影的投影機，雖然孟修和孟書有時到親友家看到電視，也會像失了魂似的猛盯螢幕，但回家並不會吵著要直電視。可能也是兄弟有伴的緣故，做什麼事都不會覺得無聊。兄弟

小時候是病娃娃，所以吃完飯、看看書、講完故事，晚上8點半就早早上床睡覺，現在身體很好，疫情之前，假日就去騎腳踏車，兄弟還喜歡看電影、夾娃娃、唱歌。

五福國中學生楊登瑀出生時發現有眼球震顫，閱讀吃力時就靠聽力，兩眼視力只有0.05，碰到跑馬燈、晚上視力就更不行。眼睛較難聚焦，找目標有些困難，所以跑步無法參加大隊接力，打籃球傳球就可能誤傳。登瑀的人緣很好，自我要求高，同學知道他的狀況，黑板字太小時也會主動分享。教育會考拿到5A30分33點佳績，他信心滿滿的到雄中展開另一階段學習。

視力 國中教育會考 雙胞胎

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