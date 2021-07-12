博物館線上玩 青山國中小推疫起宅學習

今年暑假受疫情影響，所有實體課都轉為線上學習，其中由新北市程式設計體驗中心主辦的「博物館線上玩，e起宅學習」，青山國中小原本規劃是營隊的學生要夜宿國立台灣科教館一週，但是因應疫情改為將博物館的體驗學習活動打包上線，讓孩子線上學習。

青山國中小主任蘇聿岐表示，防疫期間學校停課不停學，還是提供學生多元學習的機會，今年程式設計體驗中心跟科教館合作進行了一場為期五天的線上營隊，同學們都利用這個時間展現自己在科技教育的能力。那因為疫情的關係，也從以往的實體營隊轉為線上的方式進行，會將材料包整理好寄給學生，然後進行線上教學。

博物館體驗學習活動內容多樣豐富，包含認識性別展、各種蜂類的秘密生活與那些大小事、人體雕塑等體驗。例如原隸屬在科教館的常態展-認識性別展，學生可透過thinglink平台的互動，如同身歷其境般走在展區觀展，青山國中小學生楊家賢說，其中最喜歡人體雕塑的課程，不僅能觀察自己，了解新知，與遠端的同學分享創作。雖然無法與同學接觸見面，但透過線上方式，帶給我們非常精彩的課程，非常有趣！

青山國中小的校長王如杏認為此次線上營隊，擴大跨縣市學生參與人次，有來自台東市順天及池上書屋的學生，還有宜蘭宜鼎國際教育基金會助學生，跟新北市國中小學生一起共學。此外透過館校合作，引進科教館的教學資源及新北程式設計體驗中心共創線上黑客松任務挑戰，讓學生學程式設計，實際解決生活問題，完成設計創作的原型，還要發表自己的創意發明，不但能培養學生的核心素養，還能符應未來「5G」時代「虛實整合」「人機協作」的學習趨勢。

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