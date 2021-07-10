雲林樟湖國中小師生 募2.8萬包咖啡挺醫護

雲林縣樟湖國中小學師生，看到小農因新冠肺炎疫情咖啡滯銷，也感受醫護人員辛苦守護台灣，發起「捐咖啡挺醫護」募得2.8萬包咖啡，首批昨天送至13家醫院，醫護人員相當感動。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情造成雲林在地小農咖啡豆滯銷，疫情也讓醫護人員相當辛苦，樟湖國中小學校七、八年級學生在服務實踐課程，構思「捐咖啡挺醫護」活動，一起挺醫護、顧小農。

樟湖國中小學校長陳清圳說，活動獲得雲林古坑咖啡企業公司響應，以較高價格收購小農滯銷咖啡豆，協助製作咖啡包；透過網站宣傳，共募得2.8萬包咖啡，價值超過新台幣20萬元，昨天第一批咖啡已送抵13家衛福部下轄醫院，醫護人員收到都很感動。

「捐咖啡挺醫護」活動，除學校老師幫忙建構勸募網頁，其餘如連絡咖啡廠商、確認醫院需求、如何贈送、寫感謝函及設計感謝卡，都是學生們分工完成。

陳清圳強調，病毒肆虐，大家因恐懼而疏離，樟湖國中小的師生希望透過這一小包咖啡，重新連結、溫暖人心。

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