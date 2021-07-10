基隆社區大學校本部將於8月正式入駐月眉國小現址，基隆故事館內最吸睛的2輛老礦車連同鐵軌、礦坑木架結構「牛條仔」等也都將重現月眉國小，重現早年煤礦產業的歷史場景。

市府現正進行大規模改建文化中心，將位於1樓的基隆故事館遷移，把深具歷史價值的古董礦車與館藏文物移至基隆社區大學校本部，希望珍貴的礦業文物，仍能持續在市民面前展現風貌。

基隆社區大學校長蔡素貞今天說，社區大學校本部將於8月正式入駐月眉國小現址，基隆故事館內最吸睛的2部礦車連同鐵軌、礦坑木架結構「牛條仔」等都將重現於月眉國小，未來將重現早年煤礦產業的歷史場景，這也將成為實體社大計畫一環。

她表示，月眉路早年為運礦的台車軌道，而這次的礦車遷移就是以社大「雞籠學社」師生為主要班底，擔任礦車遷移的協力志工與未來場景重建的重任。

陳靜萍說，基隆故事館配合文化中心改建遷移，便與社大討論該如何讓館內許多珍貴館藏礦業文物能夠再被利用與展示，同時也希望文化內容能遍地開花，讓基隆的小朋友都能認識到屬於基隆的歷史。

文化局未來將持續與社大合作，同時社大預計於年底完成遷校開課，未來在生態豐富的月眉地區，基隆市民將多了一個兼具環境生態與文化歷史的優質教育場域，期待與市民朋友一同延續與推廣基隆在地文化。 古董礦車將進駐月眉，重現早年基隆煤礦產業的歷史場景。圖／基隆市政府提供 古董礦車將進駐月眉，重現早年基隆煤礦產業的歷史場景。圖／基隆市政府提供

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