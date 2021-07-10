南女高材生上台大護理系 嚴峻疫情更增救人決心

台南女中應屆畢業生呂恩臨，學測考56級分，她選擇就讀台大護理系。新冠肺炎疫情嚴峻，醫護人員暴露在最危險前線中，她表示，並沒有讓她有所猶豫，而是心想，若是護理師，真想立即投入服務。

呂恩臨是南女排球隊員，她說，看到隊員在練習時常受傷，興起想讀醫護相關科系的念頭；又因為心情不好時，與學校護理師阿姨聊天時，都能獲得幫助，決定當個護理師。

隨著疫情嚴峻，站在第一線的醫護人員暴露在高危險的第一線中，讓許多原想讀醫護的學生產生猶豫，甚至放棄。但呂恩臨看到這樣的景想，反而更堅定要讀護理系。她說，每當在新聞畫面上看到醫護人員忙著篩檢、救護，自己很希望目前也有這樣的能力，能投入救人的服務。

從小沒補習的呂恩臨說，很多人都怕沒補習會輸在起跑點，「但我從沒在起跑點贏過別人，認真上課，做好複習最重要。」她說，每個人有不同的讀書方法，她因沒有補習，因此每天都可安排很多科目來複習，也養成她複習的習慣；有了複習，隔天上課時，因老師會再提到，就更能融會貫通。

呂恩臨表示，自己較獨立，也較強勢，參加排球隊後，因講求團隊合作，很多事都要配合別人，經磨合與學習後，讓自己更圓融，不會用自己的眼光看事，也是最大收穫。她說，未來除了要通過護理師國考，也希望能成為助產士；目前也自學手語，希望未來能幫助更多人。 台南女中應屆畢業生呂恩臨（中），學測成績優異，選擇就讀台大護理系。圖／呂恩臨提供

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