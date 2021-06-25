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發揮學生特長 衛武營讀劇課程改線上依然精彩

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
衛武營國家藝術文化中心「劇場藝術體驗教育計畫-春季讀劇課程」成果發表會由藝術總監簡文彬（上排中間）擔任主持、文化部長李永得（中排右邊）等人出席。記者陳玫伶／翻攝
衛武營國家藝術文化中心「劇場藝術體驗教育計畫-春季讀劇課程」成果發表會由藝術總監簡文彬（上排中間）擔任主持、文化部長李永得（中排右邊）等人出席。記者陳玫伶／翻攝

高雄衛武營國家藝術文化中心推動「劇場藝術體驗教育計畫-春季讀劇課程」成果發表會今天下午由旗山國中學生線上演出奇巧劇團 「鞍馬天狗」劇本，文化部長李永得特別連線出席，他表示，雖因疫情改為線上演出，但過程中能充分感受每位學生的用心和感情，期待疫情後能到劇院親身體驗。

指導老師蔡宜靜表示，本屆讀劇課程從三月開始授課，五月初遇到停課不停學，所有課程改為線上授課，這次旗山國中12位學生讀的劇本「鞍馬天狗」參雜多種語言，剛好有學生是拉阿魯哇族原住民、客家人，演出及排練讓學生發揮特長，有些原本不敢表現的學生反而在家以麥克風排練更有自信。

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬表示，讀劇課程可培養學生以文字、聲音進行表演及情緒抒發，增進人際溝通能力，雖然線上演出的震撼力沒有在劇場感受直接，但春季讀劇課程首次與非山非市的偏鄉國中合作，學生已表現得很好。

李永得表示，感謝衛武營國家藝文中心及 「鞍馬天狗」創作者劉建幗、劉建華，透過讀劇計畫讓學生有機會感受劇場文化、表達自信心，往下扎根藝術教育，可惜的是網路穩定性不足，偶爾出現網路卡頓，但表演非常精彩，說不定未來12位學生中就有巨星誕生。

衛武營國家藝文中心表示，「讀劇課程」從去年春季場實行至今已舉辦第三場，以每周2小時、共12周課程讓國中小、高中學生學習舞台表演，並有機會觀察後台工作，今年共與8所學校合作，旗山國中場次為第8場，29日上午10點半將由鳳西國小學生演出巴黎市立劇院「愛麗絲的不可思議」歡迎有興趣民眾至「衛武營劇場藝術體驗教育計畫」官網線上觀看 https://www.npac-weiwuying.org/programs/60cc0c3aa2691300077ce265?lang=zh。

衛武營國家藝術文化中心「劇場藝術體驗教育計畫-春季讀劇課程」今天下午由旗山國中學生以台語、客語、中文等語言進行成果發表會。記者陳玫伶／翻攝
衛武營國家藝術文化中心「劇場藝術體驗教育計畫-春季讀劇課程」今天下午由旗山國中學生以台語、客語、中文等語言進行成果發表會。記者陳玫伶／翻攝
衛武營國家藝術文化中心「劇場藝術體驗教育計畫-春季讀劇課程」今天下午由旗山國中學生進行成果發表會，學生與文化部長李永得進行線上合影。記者陳玫伶／翻攝
衛武營國家藝術文化中心「劇場藝術體驗教育計畫-春季讀劇課程」今天下午由旗山國中學生進行成果發表會，學生與文化部長李永得進行線上合影。記者陳玫伶／翻攝

衛武營 劇場 疫情

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