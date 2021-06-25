台南3教師實踐教育愛 獲全國杏壇芬芳獎

教育部公布全國杏壇芬芳獎名單，台南市有將軍國中老師黃士益、玉山國小老師徐子蔚、私立吉尼斯幼兒園長蘇純玉獲獎，將軍國中並或得團體獎。市長黃偉哲對教師們無私的奉獻與無悔的付出，表達肯定，期許成為表率發揮更大影響力，造福學生。

將軍國中老師黃士益引領學校教師團隊推動系統性的「親歷陪伴學習」計畫，打造「偏鄉處處可學習」情境，設計多元展能活動，以多元學習及文化刺激提升孩子學習興趣，培養自我學習習慣及拓展學習視野。團隊教師們持續在夜間或課後用心努力指導學生課，為實踐教育愛的杏壇典範。

玉山國小老師徐子蔚持續精進及奉獻偏鄉，積極運用在地生態素材融入課程，帶領教師社群研擬4大主軸校訂課程，並和孩子實地踏查做中學，讓學生有多元的學習體驗。

私立吉尼斯幼兒園長蘇純玉，以本職學能、領導管理、實務經驗建構行政流程，規畫多元化教學方式與課程，以藝術、音樂、創意的美感教育及強健體魄的體適能訓練，提供幼童多元展能的學習環境與活動。重新凝聚教學團隊，重塑家長的信心與認同。

將軍國中教學團隊為學生量身打造跨領域學習課程，從在地出發連結至全球，落實學習地球村理念；指導學生讀書會運作與同儕學習，融入學習策略，深化自主學習與終身學習能力；不斷反思教學強度與教學創新，建立課後陪伴課業輔導及提升學習力多元社團，增進學生自信心，深耕多年成果豐碩，深獲家長及社區認同。 台南市將軍國中老師黃士益獲全國杏壇芬芳獎。圖／南市教育局提供 台南市玉山國小老師徐子蔚獲全國杏壇芬芳獎。圖／南市教育局提供

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