防疫也推客語 竹縣客家傳統音樂達人創客家弦鼓防疫歌

新冠肺炎疫情嚴峻，為了讓防疫宣導變得更生動有趣，新竹縣政府結合客語推動，特別邀請新埔鎮的客家傳統音樂表演藝術工作者劉得相、劉羅照父子2人共同創作，運用客家弦鼓創作及客家傳統古曲平板山歌宣導防疫，用客語融合客家傳統音樂呼籲民眾戴口罩、勤洗手、常消毒，並將影片上傳至YouTube頻道(https://youtu.be/blP-wtwW7mc)，歡迎民眾一同欣賞。

劉得相與劉羅照表示，這是他們第一次創作防疫歌，歌詞靈感是來自每天看到新聞媒體不斷播放疫情新聞，心中感慨有感而發，於是夜深人靜的時候，一字一句創作出這首防疫歌，希望能夠勸人醒世，一起來防疫。

文化局表示，劉得相為客家傳統音樂表演藝術工作者，也是台灣非物質文化遺產協會理事，過去曾多次參加竹東天穿日客家山歌比賽皆獲得佳績，更曾經受客屬總會邀請代表台灣參與世界客家音樂交流，並著有客家竹枝詞創作500首。

而劉羅照從小受父親影響，也對客家音樂產生興趣，一起投身推動客家語言及文化，劉羅照除擔任台灣非物質文化遺產協會監事，也是竹東天穿日客家山歌比賽樂師，經常受邀到各大客家廣播電台錄製節目。

文化局長李安妤表示，受疫情影響，目前全國藝文活動全部停擺，為了讓民眾持續參與藝文活動，也能認識客家傳統藝術，文化局粉專每天都會推出許多藝文節目，這次特別邀請在地的客家傳統音樂表演藝術工作者製作防疫歌曲，有興趣的民眾可以到文化局粉專及YouTube頻道，在線上欣賞各項藝文表演。 客家傳統音樂表演藝術工作者劉得相（左）、劉羅照（右）父子2人共同創作，運用客家弦鼓創作及客家傳統古曲平板山歌宣導防疫。圖／新竹縣政府提供

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