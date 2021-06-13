快訊

等不到新冠疫苗先打肺炎鏈球菌疫苗？教授駁斥：無此建議

北市聯醫仁愛院區再爆2確診 院方：個案病毒量高且無症狀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫也推客語 竹縣客家傳統音樂達人創客家弦鼓防疫歌

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
客家傳統音樂表演藝術工作者劉得相（左）、劉羅照（右）父子2人共同創作，運用客家弦鼓創作及客家傳統古曲平板山歌宣導防疫。圖／新竹縣政府提供
客家傳統音樂表演藝術工作者劉得相（左）、劉羅照（右）父子2人共同創作，運用客家弦鼓創作及客家傳統古曲平板山歌宣導防疫。圖／新竹縣政府提供

新冠肺炎疫情嚴峻，為了讓防疫宣導變得更生動有趣，新竹縣政府結合客語推動，特別邀請新埔鎮的客家傳統音樂表演藝術工作者劉得相、劉羅照父子2人共同創作，運用客家弦鼓創作及客家傳統古曲平板山歌宣導防疫，用客語融合客家傳統音樂呼籲民眾戴口罩、勤洗手、常消毒，並將影片上傳至YouTube頻道(https://youtu.be/blP-wtwW7mc)，歡迎民眾一同欣賞。

劉得相與劉羅照表示，這是他們第一次創作防疫歌，歌詞靈感是來自每天看到新聞媒體不斷播放疫情新聞，心中感慨有感而發，於是夜深人靜的時候，一字一句創作出這首防疫歌，希望能夠勸人醒世，一起來防疫。

文化局表示，劉得相為客家傳統音樂表演藝術工作者，也是台灣非物質文化遺產協會理事，過去曾多次參加竹東天穿日客家山歌比賽皆獲得佳績，更曾經受客屬總會邀請代表台灣參與世界客家音樂交流，並著有客家竹枝詞創作500首。

而劉羅照從小受父親影響，也對客家音樂產生興趣，一起投身推動客家語言及文化，劉羅照除擔任台灣非物質文化遺產協會監事，也是竹東天穿日客家山歌比賽樂師，經常受邀到各大客家廣播電台錄製節目。

文化局長李安妤表示，受疫情影響，目前全國藝文活動全部停擺，為了讓民眾持續參與藝文活動，也能認識客家傳統藝術，文化局粉專每天都會推出許多藝文節目，這次特別邀請在地的客家傳統音樂表演藝術工作者製作防疫歌曲，有興趣的民眾可以到文化局粉專及YouTube頻道，在線上欣賞各項藝文表演。

客家傳統音樂表演藝術工作者劉得相（左）、劉羅照（右）父子2人共同創作，運用客家弦鼓創作及客家傳統古曲平板山歌宣導防疫。圖／新竹縣政府提供
客家傳統音樂表演藝術工作者劉得相（左）、劉羅照（右）父子2人共同創作，運用客家弦鼓創作及客家傳統古曲平板山歌宣導防疫。圖／新竹縣政府提供

文化局 疫情

延伸閱讀

體諒警分局防疫購餐不易 慈濟每天提供便當滿胃暖心

凱撒粽心意 向防疫勇士、醫護與警察致敬

激勵公務員、市民考客語認證 竹市今年首訂獎勵辦法

獨／陳意涵防疫在家迷上捏陶、拼圖 陪兒子不亦樂乎

相關新聞

台南聖功女中會考成績亮眼 42人可望上第一志願

國中會考成績昨天已公布，台南天主教聖功女中今天表示，國中部學生表現亮眼，有42人成績可望達台南女中錄取標準，其中英語科成...

端午大塞車志工百里加急傳愛 雲林偏鄉師生超感動

喜福會「百里加急」傳福愛！一群來自各職場「喜」做「福」事的志工，疫情嚴峻的當下，盡管端午連假高速公路大塞車，加上外送貨物...

單親自閉生變身YouTuber！勤奮努力拍製影片萬人訂閱

高雄高工畢業生李東諭有自閉症，從小不擅與人溝通，學習之路跌跌撞撞。小學三年級時收到一台數位相機生日禮物，開始自學拍攝上傳...

防疫也推客語 竹縣客家傳統音樂達人創客家弦鼓防疫歌

新冠肺炎疫情嚴峻，為了讓防疫宣導變得更生動有趣，新竹縣政府結合客語推動，特別邀請新埔鎮的客家傳統音樂表演藝術工作者劉得相...

女校朴子國中50年首次有男畢業生 會考成績亮眼

嘉義縣唯一公立女校朴子市朴子國中，會考成績亮眼，榜首王惠如5A(10+)，達5A以上學生12人，6人作文滿級分，國英數社...

停課不停學！小六生線上美勞課 畫出自創角色上架LINE貼圖

全國防疫三級警戒延長到6月28日，全國持續停止上課，許多線上學習已讓學生失去興趣，有部分課程線上執行不易，上課效率不佳，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。