沒期末考 彰化縣國中小學明決議本學期評量配比

中央今天臨時宣布防疫第三級警戒延長到6月28日，牽涉學生的期末成績評量，彰化縣各國中、小學今天下午各自召開年級緊急討論，明天舉行臨時行政會議，將決定期末評量的方式，據了解，可能調整段考、5月中旬之前的習作的分數配比，減少期末考分數占比。

縣政府教育處通知國中、小學，按照教育部先前頒布規定，國中、小學的期末考、補考，一律比照畢業生的畢業考、期末考與補考，各校可採多元方式進行評量。

彰化縣教師會指出，對於國小學生，六年求學生涯之中的一次期末考成績，應該對縣長獎、議長獎、市長獎等畢業獎項的影響不大，可是國中生三年17次段考（國三下學期因國中教育會考，只有兩次段考），少了一次段考評量成績，可能讓平均分數更加接近，對於縣長獎等獎項的角逐會更激烈。

目前已知藝能科的線上評量難度較高，特別是音樂和體育，無法讓學生在同一地點、 同一時間，得到較客觀公平的評比，美術科可採自行在家完成作業上傳。各國中、小學將採行同一校、同一年級的評量方式一致，力求公平公正。

國三畢業生的3年在校成績，各校5月10日前都已完成計算和上傳，不成問題，現在國二、國一的本學期成績，可能從3次段考改為2次，提高5月10日之前的平常習作和紙筆測驗比例，降低期末考的占比。

由於在校考試都現場拚比實力，在家完成作業，未必可以真實呈現學生的能力，已有教師傾向期末線上作業將參考5月10日前的成績，以綜合表現打線上作業分數。

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