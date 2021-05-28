國中混3年 進六和高中導師提醒拚3年 統測有望上國科大

桃園市六和高中機電科戴睿綸3年前國中會考只有4B1C，進入六和高中一開始想抱著讀國中的心態能畢業就好，結果遇上好老師關心和鼓勵，還説「考上好的大學是很重要的，它會跟隨你一輩子」，加上不想讓父母親擔心他的前途，於是用功求學，5月統測考出530分，校方估可以推甄台北、高雄、雲林等3所國立科技大學。

戴睿綸不諱言國中愛打電動無心功課，六和高中機電科開學第一天，戴睿綸心想「又是另一個每天混日子的開始」，想說就按照國中的模式把日子過完，但高一導師改變他的想法，老師說高中跟國中不一樣，高中畢業後接著就是升大學，今天的社會還不認識他，以後的社會從他畢業的大學開始認識他，所以「考上好的大學是很重要的，會跟隨你一輩子」，高中到大學這階段是關鍵。

戴睿綸聽了這些話後，開始改變混3年的想法，認真讀書希望考上好大學，有利對未來的出路。他知道自己是「常常有想法卻沒有行動力」的人，這位老師推了他一把，為班上每位學生「客製化」訂定個人標準，未達階段標準的人，晚上就要留晚自習，因此，同學每次考試都會用心應對，大家不管是小考還是期中考，都會認真對待。

問他為什麼要聽這位老師的話，這麼努力要做什麼，快樂過日子不好嗎？他說，當你看見父親的白頭髮越來越多，母親走樓梯越來越吃力，自己又是長子能不努力嗎？父母努力讓他讀書，不就是想讓他出社會過上好一點的生活，因為他們知道如果跟他們一樣會很辛苦。種種原因讓他覺得高3年要好好把握，不能浪費高中3年的時間。

「這3年，也是我人生中的一大轉捩點」，戴睿綸強調如果這3年沒有好好念書，就沒有現在的他，3年真的很辛苦，尤其高二要兼顧課業，又要參加參加全國技藝競賽，身心很煎熬，有過放棄的念頭，還好老師拉了他一把，他也撐過了，技藝競賽榮獲電腦輔助機械製圖優勝，還有現在統測成績出來，總算值得。3年磨練得到他想要的結果，如果身邊沒有出現貴人，他不敢想現在過著什麼樣的生活。

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