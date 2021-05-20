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影／笑翻！ 停課要交擺盤作業 家長氣音提醒「沒去籽」

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
一名高職觀光科教師出了一道「水果擺盤」作業，請學生在家自選三種水果練擺盤，並將影片上傳。圖／盧老師提供
一名高職觀光科教師出了一道「水果擺盤」作業，請學生在家自選三種水果練擺盤，並將影片上傳。圖／盧老師提供

國內疫情嚴峻，全國高中以下停課至28日，學生在家遠距「停課不停學」，外界好奇實作課要怎麼線上教？一名高職觀光科教師出了一道「水果擺盤」作業，請學生在家自選三種水果練擺盤，並將影片上傳，近日該名教師陸續收到作業，發現學生創意百百種，有人自己錄影，還口說介紹，也有學生的媽媽在旁邊用氣音提醒「你忘了去籽」，還有叔叔不知道學生在拍影片，直接開酸「有影無影（台語）？」，還嗆他「到底會不會切？」。

普林思頓高中育達高職部盧姓教師受訪時表示，這次停課來得突然，也有不少家長在政府正式宣布停課前，就已經先幫孩子請了一周的「防疫假」，當時也苦惱班上只有個位數學生，「飲料實務」課又該怎麼實作？於是想方設法，請學生利用拍影片的方式，在家用任何三種以上的水果，切一個水果拼盤。

近來學生陸續將影片上傳，也讓老師「看得很樂」。她說，學生實在是太可愛了，有的自己錄影還口說介紹，有的媽媽在旁邊拍還小小聲提醒忘了去籽，還有叔叔不知道學生在拍影片，直接嗆他「有影無影！」，到底是會不會切？也有學生刀工讓人憂心會不會切到手，影片內容相當有趣。

其中還有一名餐服選手，準備要培育去參與技藝競賽。影片中只見她熟練的拿起葡萄柚、香蕉與蘋果，削皮的刀工讓人相當驚艷，整個過程乾乾淨淨，也有不少人看了影片直呼「這個厲害！」，間接打破高職實作課無法線上操作的傳言。

除了「水果擺盤」作業，也請學生在家製作「環保卡」（提醒續住隔天不換床），練習旅館實務。圖／盧老師提供
除了「水果擺盤」作業，也請學生在家製作「環保卡」（提醒續住隔天不換床），練習旅館實務。圖／盧老師提供
一名高職觀光科教師出了一道「水果擺盤」作業，請學生在家自選三種水果練擺盤，並將影片上傳。圖／盧老師提供
一名高職觀光科教師出了一道「水果擺盤」作業，請學生在家自選三種水果練擺盤，並將影片上傳。圖／盧老師提供

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