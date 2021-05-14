疫情持續升溫 宜蘭兩大學6月8日前改採線上教學

全台疫情持續升溫，為了維護師生健康及校園安全，宜蘭大學和佛光大學防疫升級，相繼宣布至6月8日前改為線上教學，並啟動相關防疫作為。

宜蘭大學表示，染疫足跡鄰近校園，因此超前部署，將該校「嚴重特殊傳染性肺炎防疫分級與措施」升至第3級。除了實體課程、活動和集會即日起停止實施，教學工作一律採用線上授課，109學年度畢業典禮也停辦。

另外，行政院政務委員唐鳳原定21日早上10點至宜蘭大學分享專業，校方也緊急應變，調整為線上演講。