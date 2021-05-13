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國中會考本周末登場 竹縣試場防疫做好準備

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
會考當日，各考場也將統一開冷氣消暑，以利考生靜心、盡力作答，但為了讓空氣流通，窗戶將打開約10至15公分。記者陳斯穎／攝影
會考當日，各考場也將統一開冷氣消暑，以利考生靜心、盡力作答，但為了讓空氣流通，窗戶將打開約10至15公分。記者陳斯穎／攝影

新冠肺炎疫情持續升溫，國中教育會考即將在本周末登場，新竹縣長楊文科今天到縣內最大考場的竹北高中視察防疫整備，實地了解考場內考生分流動線，包括進出實聯制量體溫、考場全程戴口罩、不開放陪考、試場開冷氣開邊窗通風、用餐使用隔板並靜聲等，確保考生安心應試，防疫沒有漏洞。

楊文科表示，國中會考新竹縣採取6大防疫措施，「全面使用紅外線熱像儀量測體溫」、「全面戴口罩，每人每日發放一片」、「管制考場動線、保持社交距離落實防疫」、「加強試場休息區通風和消毒」、「學校組考生服務隊，家長不陪考」、「發送運動飲料補充水分和體力」，希望大家合力維持考場防疫。

縣府教育處表示，縣內有竹北高中、義民中學、竹東高中、關西高中及湖口高中5個考場，應考生有5576名，已請學校協助做好停車跟車輛行進動線的規畫，避免因舉行會考人潮湧入，導致交通壅塞，延誤學生考試情形。

會考當日，各考場也將統一開冷氣消暑，以利考生靜心、盡力作答，但為了讓空氣流通，窗戶將打開約10至15公分；考生可留在原試場教室休息，也可選擇兩處師生休息室，中午用餐則提供統一訂餐，試場內桌上放置隔板防疫，避免交談，考場內則隨時請考生維持社交距離。

新竹縣長楊文科今天到縣內最大考場的竹北高中視察防疫整備，實地了解考場內考生分流動線。記者陳斯穎／攝影
新竹縣長楊文科今天到縣內最大考場的竹北高中視察防疫整備，實地了解考場內考生分流動線。記者陳斯穎／攝影
中午用餐將提供統一訂餐，試場內桌上放置隔板防疫，避免交談。記者陳斯穎／攝影
中午用餐將提供統一訂餐，試場內桌上放置隔板防疫，避免交談。記者陳斯穎／攝影


國中教育會考 社交距離

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