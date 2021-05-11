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趣味認識戶政 老梅國小學童扮偵探闖關破案

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
老梅國小讓學生一起解謎破案，輕鬆了解戶政知識，認識戶所的功能。 圖／紅樹林有線電視提供
老梅國小讓學生一起解謎破案，輕鬆了解戶政知識，認識戶所的功能。 圖／紅樹林有線電視提供

石門區老梅國小師生以家鄉的行政機關為主軸，到金山戶政事務所的石門區所進行實地參訪，有趣的是，戶政事務所為了激發學生的興趣，結合超人氣角色「屁屁偵探」設計一系列關於戶政小知識的答題遊戲，讓學生一起解謎破案，輕鬆了解戶政知識，認識戶所的功能。

金山戶政事務所主任呂宗賢說，特別為老梅國小的學生準備了像是有關辦理身分證、結婚登記及出生登記等業務，設計成闖關答題的方式，讓學生化身為小小神探，跟著他們心中的偵探明星「屁屁偵探」一起解謎破案，了解戶政事務所辦理的相關業務內容。

此外，金山戶政事務所主任呂宗賢也指出，戶政業務相當多，在這次的活動裡，也提供便民措施的資訊，像是護照首辦、人別確認、跨機關通報服務，還有新住民一站式的服務，這些便民服務資訊都要讓同學帶回家與家人分享，未來自己或是家人有需要，都可以到住家附近的戶所辦理。

活動中，學生們踴躍答題，不但破案還可以得到戶所準備的可愛小禮物，除此之外，戶所還特別準備屬於全班的團體獎，以「屁屁偵探」為主題設計的紀念獎狀，以此鼓勵學生們團隊合作的精神，也希望透過這一次有趣的參訪，老梅國小的學生對於戶所與戶政有更深入的認識，更在未來的職業探索中也可以選擇加入新北戶政的大家庭，化身戶所的辦事員來為民服務。


金山 石門

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