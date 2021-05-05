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轉型為實驗中學 石門國中打造校內菜園

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
石門國中將轉型為實驗中學，在校園中打造了兩塊的菜園， 圖／紅樹林有線電視提供
石門國中將轉型為實驗中學，在校園中打造了兩塊的菜園， 圖／紅樹林有線電視提供

石門國中在110學年度將轉型為實驗中學，課程中規劃生態教育實驗課程，從這學期開始，石門國中也為學生開啟了前導課程，有戶外的山林田野踏查以及社區探索，更在校園中打造了兩塊的菜園，學生們也給予正向回饋，在校園中認識了更多的生物、生態相當有趣。

石門國中校長林秀足說，在110學年度開始，將轉型為實驗中學，規劃生態教育實驗課程，從這學期開始，石門國中也為學生開啟了前導課程，在校園中打造了兩塊的菜園，在生態老師的帶領下，學生從整地開始，到種下地瓜苗，進行生態的探索與學習。

石門國中學生簡佾華分享，記得有次到老梅社區走走，還到了富貴角公園的迷宮，在老師的導覽下，更加的認識自己的家鄉，知道很多家鄉的故事以及歷史脈絡。

石門國中學生曾文謙說，這學期開始的生態課程，有山林田野、海洋及社區文化的學習，對於戶外的踏查、探索相當有興趣，此外，在校內的食農教育課程，透過翻土整地親近校內土壤，發現並認識了不少以往都沒有注意到的生物。

生態老師陳國志說，隨著時序的不同，現在正好是種地瓜的季節，因此這幾堂課要帶著孩子種下地瓜、照顧地瓜直到採收以及料理，未來隨著氣候變遷還會有不同作物的種植，要讓學生學習到四季變化與生態、生物的轉變，讓孩子不但成為農事達人，更加對生物、生態有更多的了解。


石門 食農教育 氣候變遷

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