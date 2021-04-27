新課綱自主學習 南投縣高中學生實驗火箭升空

因應新課綱上路，南投縣公私立高中職在亞洲大學舉行學生自主學習成果發表會，由中興高中與竹山高中共同主辦，學生發表進入高中後自主學習的研究成果，旭光高中學生李棨畯、簡竺威等人研究將火箭升空，上台發表時還播放火箭升空影片並邀來賓共同倒數，也分享團隊合作完成研究的珍貴體驗。

自主學習成果發表會，共有中興、竹山、南投、暨大附中、草屯商工、南投高商、水里商工、埔里高工、仁愛高農、南投特殊教育學校、旭光高中、三育高中、五育高中、弘明實中、普台高中、同德高中參與，由暨南大學教授洪雯柔、蕭霖、彰化師範大學教授鄭耀忠、亞洲大學教授周永振諮詢指導。

竹山高中校長陳漢銘說，108新課綱自主學習給學生探究學習時間，奠定終身學習基礎，也讓學生發掘自己的興趣，探索未來想走的路，呼應新課綱核心「素養」。中興高中校長陳江海表示，現在社會相當重視「表達力」，持續培養口語溝通以及展現研究成果的能力，是未來必備的能力之一。

中興高中規畫每周1節自主學習時間，主題相當多元，包括為各學科能力競賽作準備、實驗室動手操作、APCS程式設計先修、小論文寫作、社會議題、經濟學等。這次成表會中，模擬聯合國的公民議題、社會關懷融入法政議題、高風險家庭孩子的探討，與數學科專題研究等。

暨大附中趙柏勛及雙胞胎姊妹陳祈廷、陳亭言，身穿原住民傳統服飾，吸引了現場來賓的目光。他們共同上台分享「原源不絕」的主題，他們體驗了下廚、農地耕作、探討原住民文化遺失、鑽研國語文朗說技巧與分享各自參加的社團。他們喜歡新課綱給予他們機會，讓他們能夠學習真正有興趣的事物。