「最美主持」白嘉莉獲頒中國文藝獎章 透露習畫起點源自張大千

白嘉莉以「最美主持人」稱號聞名，在美術領域也有所成，今天她獲頒第65屆榮譽中國文藝獎章，提及習畫44年起點其實源自書畫家張大千的「慧眼」，希望讓所有人看見台灣藝文的真善美。

中國文藝協會今天舉行第65屆中國文藝獎章頒獎典禮，榮譽中國文藝獎章獲獎者包含美術獎得主白嘉莉、散文獎得主簡媜、詩歌獎得主吉狄馬加、攝影獎得主江村雄、攝影獎得主陳慶隆、文化獎得主方鵬程、文化獎得主莫耀忠、戲劇獎得主楊蓮英、書法獎得主樓斐心，其中吉狄馬加及莫耀忠今天未出席領獎。

白嘉莉及簡媜分別代表榮譽中國文藝獎章得獎人們致詞。白嘉莉表示，學者胡適在1958年出席頒獎典禮時就提到，能獲得榮譽中國文藝獎章意義非凡，「他（胡適）特別強調，我們是自由世界的自由創作者。」

此次獲美術獎，白嘉莉回顧過往主持節目「銀河璇宮」時，曾訪問書畫家張大千，當時張大千對她說「我看得出來妳有繪畫天分」，她因而自1980年起習畫至今，「我相信他（張大千）若得知我得獎，一定會為我感到高興。」期望與眾人持續創作，並推廣中華文化，讓所有人看見台灣藝文的真善美。

簡媜表示，獲獎令她不免忐忑，因優秀文友非常多，但換個角度看，或許此時獲獎已是最好的時機，因為再過幾年也許就要和AI機器人競爭了。自己在案頭寫作40餘年累積著作「能到膝蓋就不錯了」，如今看來，將來能達到「著作等身」的恐怕「都不是人」。

「但是不管科技文明如何輾壓，作為一個創作者，我不輕易悲觀。」簡媜說，創作是環繞人類靈魂的航行，而文學是社會心靈工程總體營造重要一環。她懇切期盼不管民間、社會或政府都能更積極大方鼓舞各種種類創作人才，讓新生代發出光與熱，成就多元、寬廣、自由奔放而豐饒的文化台灣。

中國文藝協會理事長王吉隆表示，中國文藝協會創立74年，能持續存在是仰賴藝術家們支持。總統府秘書長林佳龍也代總統蔡英文前來致意，他說，文化之於國家社會就像人的氣質精神，無形中感染周遭，所有獲獎人對於文藝的付出與貢獻也令人敬佩。

除榮譽獎章外，典禮也一一頒獎予39名中國文藝獎章各類獲獎人，類別分為文學創作獎、美術創作獎、音樂獎、攝影獎、舞蹈獎、戲劇獎、影視獎、文藝工作獎、海外文藝工作獎。