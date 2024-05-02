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當托爾斯泰遇上村上春樹 10作家剖析「浪漫愛」

中央社／ 台北2日電

對愛渴求是人類生存的本能，敏隆講堂推出「安娜卡列尼娜x挪威的森林」10講，帶讀者從經典文學作品中探索「浪漫愛」，首場由詹偉雄導讀，明天登場。

敏隆講堂發布訊息，由詹偉雄策畫「敏隆講堂文學10講」，6月至7月間邀請10位講者，陪伴讀者共讀托爾斯泰「安娜．卡列尼娜」與村上春樹「挪威的森林」，一同探索經典文學中的「浪漫愛」。

詹偉雄說：「托爾斯泰時期的浪漫愛，是奮鬥之而不可得之物；村上春樹時代的浪漫愛，是處處可得後的虛無。」

詹偉雄表示，有人曾問美國小說家福克納（WilliamFaulkner），世界上最好的3本小說是哪3本，福克納便連答三次「安娜．卡列尼娜」，詹偉雄表示，托爾斯泰的作品直到今日絲毫不顯過時，「若你現在重讀，它其實是一本非常現代的小說。」

小說開頭的名言「幸福的家庭無不相似，不幸的家庭各有不幸」，詹偉雄指出，寫作「安娜．卡列尼娜」其實正是托爾斯泰人生的轉捩點，人生反覆在道德與思想中掙扎，甚至一度放棄寫作，在妻子與朋友的持續鼓勵下才將著作完成，最終「安娜．卡列尼娜」成為名滿天下的傑作，也據信是這段終究完滿的創作歷程，緩解了小說家的憂鬱症。

詹偉雄表示，自封建社會瓦解開始，「浪漫愛」開啟一連串對抗傳統規範、並對情慾和身分進行的內向探索，由此出發，小說家對「浪漫愛」的書寫，帶著讀者走進特定的社會環境與脈絡，看見個人與自由的關係。

此外，1987年出版的「挪威的森林」成為日本作家村上春樹紅遍世界的代表作，甚至讓他登上「紐約客」雜誌連載，書中的命題「死和生不是對立的兩極，死是以生的一部分而存在著」，發人深省。

小說以60年代日本全共鬥學運時代氛圍為背景，出版當時，村上春樹形容作品為現實主義的「戀愛小說」，至此引發連綿不絕的評論爭辯，而在村上春樹對「愛情」的描寫中，對生與死之間的人類處境關照，也都能看見。

敏隆講堂「安娜卡列尼娜x挪威的森林」10講將於3日登場，首場由詹偉雄以「清澄與白河」為題，探索「安娜‧卡列尼娜」中的獵犬、駿馬、冰以及寫實主義精神。

接下來則將由洪愛珠、鄧惠文、焦元溥、楊佳嫻、陳德政、廖志峰、黃瀚嶢、劉梓潔、詹宏志等人接棒，導讀這2部經典。

挪威 村上春樹 詹偉雄

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