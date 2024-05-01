青聚點培訓 社區蹲點實作20天可獲2萬獎學金

113年學習性青聚點Dreamer培訓即日起開放報名，全台25個青聚點將提供在地課程和蹲點實作的培訓，青年在社區完成20天蹲點計畫，還能獲得新台幣2萬元實作獎學金。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，為鼓勵青年投入地方發展，積極參與在地事務，青年署因此推動學習性青聚點Dreamer培訓，由青聚點提供豐富的課程和實作機會，在不同領域業師輔導下，帶領青年從夢想家進化成行動家。

113年學習性青聚點Dreamer培訓即日開放報名，青聚點培訓內容分為「在地課程」和「蹲點實作」兩大主軸。

在地課程開放15至35歲的青年報名，將透過專題講授、實地走讀、參訪討論、經驗交流等形式，建立青年對在地的認同感，深入挖掘故鄉特色，激發青年對地方創生的想像；為鼓勵學員踴躍報名並降低負擔，今年計畫不收取保證金且選課堂數無上限。

蹲點實作則為年滿18至35歲的青年提供實際參與社區的機會，通過青聚點面試遴選的青年，有機會親身投入社區事務，培養認識地方現狀與解決瓶頸的能力，只要確實完成至少20天的蹲點計畫，就能獲得2萬元實作獎學金。

青年署提到，今年全台共25個青聚點，其中有11組全新的在地團隊，包括森林循環碳經濟、在地書屋、製作在地實境遊戲、設計聚落走讀等主題，在地課程更延伸到澎湖、恆春，希望透過青聚點活動，培養青年對建設家鄉的熱忱，提供對社區事務有理想的青年，讓想法落地的資源與機會。