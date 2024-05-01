快訊

勞動節報喜！第1季新制勞退大賺3,331億元 平均每位勞工分紅2.6萬元

蘋果入社測驗？畫一條線讓「123=4」算式成立 網友直呼有夠難

8成女性愛愛好被動？研究曝最無效也最NG的避孕行為「就是它」

青聚點培訓 社區蹲點實作20天可獲2萬獎學金

中央社／ 台北1日電

113年學習性青聚點Dreamer培訓即日起開放報名，全台25個青聚點將提供在地課程和蹲點實作的培訓，青年在社區完成20天蹲點計畫，還能獲得新台幣2萬元實作獎學金。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，為鼓勵青年投入地方發展，積極參與在地事務，青年署因此推動學習性青聚點Dreamer培訓，由青聚點提供豐富的課程和實作機會，在不同領域業師輔導下，帶領青年從夢想家進化成行動家。

113年學習性青聚點Dreamer培訓即日開放報名，青聚點培訓內容分為「在地課程」和「蹲點實作」兩大主軸。

在地課程開放15至35歲的青年報名，將透過專題講授、實地走讀、參訪討論、經驗交流等形式，建立青年對在地的認同感，深入挖掘故鄉特色，激發青年對地方創生的想像；為鼓勵學員踴躍報名並降低負擔，今年計畫不收取保證金且選課堂數無上限。

蹲點實作則為年滿18至35歲的青年提供實際參與社區的機會，通過青聚點面試遴選的青年，有機會親身投入社區事務，培養認識地方現狀與解決瓶頸的能力，只要確實完成至少20天的蹲點計畫，就能獲得2萬元實作獎學金。

青年署提到，今年全台共25個青聚點，其中有11組全新的在地團隊，包括森林循環碳經濟、在地書屋、製作在地實境遊戲、設計聚落走讀等主題，在地課程更延伸到澎湖、恆春，希望透過青聚點活動，培養青年對建設家鄉的熱忱，提供對社區事務有理想的青年，讓想法落地的資源與機會。

團隊 教育部 青年

延伸閱讀

基隆首成立聯宏社區都更工作站 謝國樑籲中央增容積獎勵

台南正覺里活動中心啟用 距1里1里活動中心目標再邁進

安平警拂曉出擊揪出社區毒蟲 安居專案通報立功

仿鄭成功登陸 鹿耳社區首度跨海金門邀舊部後人參與

相關新聞

泰晤士亞洲大學排名…台7校擠進前100名 台大第26進步3名

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）今天公布2024年亞洲大學排名，台灣排名最佳的大學院校「台灣大學」進步3名，在亞洲排...

休假悲歌 全國幼教產：高壓力、高風險公幼教保員還剩什麼？

今天是勞動節，全國幼教產業工會表示，「特別休假」是勞工的法定權益，也是保護較弱勢的勞工，但此美意到公幼教保員的身上似乎變...

適用勞基法特休卻限制 工會：1成5教保員自付代課費才能請假

今日是五一勞動節，全國幼教產業工會發布新聞稿指出，特休是勞工的法定權益，但部分學校在契約中將教保員特休比照教師請假規定辦...

教育部：國中小服儀違規 不得懲處

教育部昨公布「國民小學及國民中學學生獎懲準則」，新增違反服儀規定只能正向管教、口頭糾正等，不得懲處，也不得以情感交往、情...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。