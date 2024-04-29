Meta釋出Llama 3 國科會：已開放具台灣文化的大型繁體中文模型

Meta在4月19日釋出新一代的大型語言模型Llama 3以後，由國科會指導的TAIDE團隊僅花4天就完成模型訓練，開放具有台灣文化的大型繁體中文模型，供商用及產學研界使用。

國科會今日釋出Llama 3-TAIDE-LX-8B-Chat-Alpha1模型，這是最新且具台灣文化的大型繁體中文模型，以Meta Llama-3-8B為基礎進行訓練，並已完成基本測試。國科會吳政忠主委對於TAIDE團隊僅用4天就完成模型訓練，並能馬上開放可商用版本供產學研界使用，表示高度肯定。

國科會指出，Meta於4月19日公開釋出Llama 3新一代的大型語言模型，在各項評比中的表現軍大幅超越前一代Llama 2，再次引爆LLM界的熱潮。為了盡快提升以Llama 3為基礎、且具台灣文化的繁體中文模型，TAIDE團隊第一時間以過去一年開發TAIDE模型所掌握的經驗，加上累積整理的繁體中文資料集，僅以4天時間投入訓練，經過基本測試，釋出Llama 3-TAIDE-LX-8B-Chat-Alpha1模型，團隊後續也將收集各界回饋意見並滾動調整，持續精進TAIDE系列繁體中文大型語言模型。

國科會表示，自今年4月15日公開釋出以Meta提供的開放模型Llama2為基礎的TAIDE-LX-7B台灣繁體中文可商用大型語言模型，目前在開放社群平台上，許多高手已提供不少安裝與使用指南，亦有10餘家廠商及多個學研團隊及公部門開始導入TAIDE模型開發相關應用系統。

國科會說明，現在即可以進入 TAIDE官方網站（https://taide.tw/），了解模型發展目標與歷程，並點入網站上「TAIDE模型」連結（https://taide.tw/index/download-model），再進入該頁面中提供的Huggingface連結下載，就可開始使用並體驗具有台灣特色的大型語言模型。