龍寶寶升學擠破頭 私中報名數暴增「卻不增班」？校長揭關鍵

新北國小畢業生比去年暴增6248人，教育局預估增200班。私校報考人數增1至2成，甚至有學校暴增4成，但私校普遍額滿便不再增班，家長恐擠破頭。全國中小學校長協會理事長、新莊國小校長張信務點出「不增班就不用增聘師資」，避免龍寶寶年一過又要減班；私校多朝每班滿編40人因應，盡量多收一點學生。

新北現有公立國中82校、私立19所，八成以上國小畢業生讀公校，公私校人數比約5:1。今年龍年寶寶升國一暴增6248人，加上家長更期待私校管理，私校報考人數也增加1至2成，格致中學甚至一口氣成長4成，但私校普遍對增班態度保守，怕一增班、增聘師資，今年過後少子化又迎頭趕上，難及時調整。

竹林高中校長盧志雄說，國中部去年已增1班，雖然今年報名人數增加，但考量校舍空間，最多也只能增1班。盧認為，一旦龍寶寶高峰過去，國中生數還是會下降，加上私校普科高中不如公校有吸引力，私校需整體考量4、5年後師資情況，不打算再增加師資。

格致中學校長鄭經綸說，以往報名人數約500多人，今年報名人數確實有達到700人左右，成長約4成。雖然報名人數多，但是否增班因應，還要再評估；金陵女中校長高亞謙也說，國中部比去年多1、200人報名，但不打算增班，維持教學品質。

全國中小學校長協會理事長張信務說，私校國中報考率高，受限班級數無法廣開，私校多朝每班滿編40人因應，盡量容納多一點學生，不用增班就不用增聘師資，避免龍寶寶一過又要減班；張提及，過去6、7年國中是年年減班，預估今年教甄不會開足額，好讓教育局控管正式教師人數。

新北市中小學家長協會理事長董耀琮認為，龍寶寶只是一個年度問題，但私校經營多困難、增班配套麻煩，不如不增班。

新北教育局指出，新北學校各有特色，並開發特色校訂課程，部分設有語文或數理資優班、藝術才能班、體育班、實驗國中等吸引家長報名公校。