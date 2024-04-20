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性平法上路20周年 教育部盼增建更多性別友善廁所

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部前政次、監委范巽綠（中）與教育部長潘文忠（右一）一起逛展覽。圖／教育部提供
教育部前政次、監委范巽綠（中）與教育部長潘文忠（右一）一起逛展覽。圖／教育部提供

教育部2004年頒訂《性別平等教育法》，今年上路屆滿20周年。教育部今天舉行「性別平等教育法20周年特展《ROOM XX：一切都是從廁所開始的》」開幕活動，學生團體日前指出校園建設、環境對多元性別學生仍有不足之處，教育部長潘文忠受訪時指出，鼓勵並提倡學校能逐步擴充性別友善空間，未來也希望藉由校舍整建等，以此增建更多性別友善廁所。

潘文忠表示，今天和學校一同辦理特展，希望從最基礎的廁所、家中廚房等設施，一直到學校運動場館、社會空間等，讓社會看見性平議題，並藉由不同的空間設計，提醒社會認識性別差異、了解差異且尊重差異。

此外，近日也有學生團體指出，校園仍未試正視多元性別學生的處境，從宿舍、廁所等規劃，都讓多元性別學生充滿挫折感，又教育部雖然有訂立一指引，但缺乏強制力，希望教育部可以直接要求學校，於空間上保障多元性別學生。

潘文忠則說，未來也希望藉由校舍整建等，以此增建更多性別友善廁所，讓有需求的學生感到更自在；近年也有幾間學校開始嘗試辦理性別友善宿舍，目前已逐步開展，讓學生有更多性別學習機會，但也要讓社會各界了解，性別友善空間是最好學習性別尊重的場域。

性別平等教育法20周年特展，今天起至28日在華山1914文化創意產業園區開展，回顧性別平等教育20周年的努力與成果。

教育部也自2023年，將4月20日訂為「性別平等教育日」，並於同年實施友善提供多元生理用品計畫，針對各級學校不利處境學生發放生理用品，也於各級學校及教育部所屬場館設置定點，供急需取用，並加強校園性別平等、月經教育等。

潘文忠致詞時說， 「特別如你，也能夠自由自在。」期待透過性別平等教育，讓每個孩子都能了解生命的獨特及可貴，勇敢做自己，也接納及欣賞別人，孩子因為看到差異、認識差異、尊重差異，讓每個孩子活出自己想要的樣子，不一樣也可以有著很美的模樣。

性別平等教育法20周年特展，從基礎的廁所、廚房等設施，一直到學校運動場館、社會空間等，讓社會看見性平議題。圖／教育部提供
性別平等教育法20周年特展，從基礎的廁所、廚房等設施，一直到學校運動場館、社會空間等，讓社會看見性平議題。圖／教育部提供

廁所 性別 教育部 潘文忠

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