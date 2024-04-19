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龍年效應多逾2千新生 北市額滿國中22校創近5年新高

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市教育局今天公布113學年度額滿國中及改分發學校名單，由於龍年效應，額滿國中22校較往年多，創近5年新高。圖／報系資料照
北市教育局今天公布113學年度額滿國中及改分發學校名單，由於龍年效應，額滿國中22校較往年多，創近5年新高。圖／報系資料照

北市教育局今天公布113學年度額滿國中及改分發學校名單，由於龍年效應，今年新生增加逾2千人，額滿國中22校創近5年新高，轉分發學生數也明顯增加，教育局為此跨區增加轉分發學校。教育局提醒家長，改分發時間為5月24日至29日， 未錄取者可至「新生分發入學作業平台」網路改分發登記。

113學年度國民中學第一階段額滿學校共26校，其中4所實驗學校，包含芳和實中、民族實中、濱江實中及西湖實中等，入學方式依各校入學簡章辦理。

教育局另說，中正國中、敦化國中、介壽國中、龍門國中、金華國中是熱門學校，包含在內22校因預估報到數超出可招收人數，新生家長須持相關證明文件，4月26日至5月2日至各額滿國中辦理入學資格審查，審查通過者將依設籍先後順序分發至該校額滿為止，其餘未分發者將改分發至鄰近國中就讀，學校名單可上教育局官網查詢。

今年額滿國中新增7校，包含興雅國中、仁愛國中、和平高中國中部、大直高中國中部、景美國中、天母國中、百齡高中國中部。

教育局中等教育科長黃喬偉分析，去年額滿國中15校，今年因為龍年效應，新生較去年增加2000多人，額滿國中數量也增至22校。由於國中是學區制，額滿學校將改發至鄰近學區，有可能因位處兩行政區交界，而跨行政區就讀。

教育局提醒，22所額滿需審查的學校資格審查完畢後，將於5月10日至13日發還新生入學卡給各國小，由各國小協助轉發給順利錄取的學生，5月13日會公布新生名單，也請新生6月4日上午9點至6日中午12點到「新生分發入學作業平臺」網路報到（https://newstd.tp.edu.tw/Login.action）。

至於未錄取的學生，額滿學校5月13日將需改分發學生的入學卡（含國中存查聯）退還國小，由各國小轉交家長，家長5月24日至29日可至「新生分發入學作業平台」網路改分發登記。

教育局 網路 龍年

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