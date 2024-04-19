立委擬修法 9成大專生免學費

立法院昨召開教育文化委員會，十六名立委擬具「大學法」第卅五條及「專科學校法」第四十四條修正草案，增訂就讀大學和以上學位、五專後二年學生，家庭所得淨額適用稅率百分之十二以內可免繳學費。教育部試算，相當於九成二學生都可免繳學費，得額外編列四一一億經費。

教育部推動拉近公私立學校學雜費差距方案，已開始補助私立大專校院學生，每年三點五萬學雜費，但立委欲加碼修法。立委柯志恩表示，掌握愈多資源的台灣家庭，子女進入頂尖大學機會愈高，國內教育已見Ｍ型化和貧窮世襲，主張排富並修法。

柯志恩指出，修法預計可嘉惠九十七萬人，教育部推行的縮短公私立學雜費方案則嘉惠四十七萬人，效益有望比現行方案更佳。

教育部政務次長劉孟奇表示，多數學校學費、雜費占比為八比二，若以學雜費總額的八成推估，一年所需學費約七三七億；根據財政部資訊，家庭所得淨額適用率百分之十二以內的納稅戶級距為一二一萬元以下，約占總納稅戶百分之九十二，若要讓其均可免學費，估計預算將高達六七八億。

劉孟奇再指出，六七八億中，減去目前各類學費減免、弱勢助學計畫措施後，也需編列四一一億，但教育部已無空間調整預算，建議要有額外預算支應，「支持這樣的精神，但希望做好可行性評估。」

立委陳秀寳表示，教育公共化是實現平權的方法，屆時新政府上路，是否持續推動拉近公私立學校學雜費差距方案，甚至提高補助額？劉孟奇則承諾持續推動方案，但若金額要增加還須看預算能否支持。