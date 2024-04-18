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川端康成與三島由紀夫94封書簡 文學靈魂對話

中央社／ 台北18日電
川端康成與三島由紀夫。聯合報系資料照
川端康成與三島由紀夫。聯合報系資料照

日文當代重量級作家川端康成與三島由紀夫，曾密集通信，94封書簡充滿靈魂拷問及文學對話，「川端康成．三島由紀夫往復書簡」一書中文版近期上市。

川端康成是日本首位獲得諾貝爾文學獎的作家，三島由紀夫則以「金閣寺」、「假面的告白」震撼文壇，兩人各擁影響力。

根據木馬文化提供新書資訊，兩人通信之初，一位（三島由紀夫）是亟欲證明自己的青澀文學青年，一位（川端康成）是樂於提攜後進的文壇前輩，成為文壇「同事」之後，他們閒聊業內八卦逸事，惺惺相惜；寫作上彼此切搓指教，心靈契合，同時關心對方的健康，以及雙方家人友好。

不過就在川端康成獲得諾貝爾文學獎後，從不掩飾得獎野心的三島由紀夫漸漸與川端康成疏遠，但在自決前一年，三島由紀夫終於吐露真心，把家人託付給「老師」。

三島由紀夫在給川端康成的信中寫道：「晚生真正恐懼的並非死亡，而是死後家族的名譽……能替晚生守護家人者，僅有川端先生一人……」。

台大台文所所長張文薰在本書推薦序中表示，足以讓三島由紀夫在死前托孤與守護名譽的川端康成，必定對於其人格與成就、評價方式都極為了解，並能分享相同價值觀。

張文薰表示，這兩位諾貝爾獎等級作家之間的情誼，破除凡人臆測的「文人相輕」迷障，早在三島正式成為文人作家前就已經開始。

張文薰也提出他的疑問，原來三島由紀夫和川端康成之間還有最後一封信，卻因為「文章太無章法，擔心保留下來會損害到三島的名譽」而被燒毀，張文薰說「那封以潦草鉛筆字跡寫成的信，是否指出了最後三島精神狀態的瘋魔？把信燒掉的是川端康成本人嗎？畢竟一開始，三島由紀夫的遺孀是連本書內的信件都不願公開的」，張文薰認為這是本書最大謎團，而這個謎團同時亦充滿文學性。

家人 木馬文化 諾貝爾獎

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