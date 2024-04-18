立委擬修法九成家庭讀大學免學費 教部:需編411億元要評估可行性

立法院今召開教育文化委員會，16名立委擬具大學法第35條以及專科學校法第44條修正草案，增訂就讀大學和以上學位學生、專科學校五年制後二年學生，家庭所得淨額適用稅率12%以內者免繳納學費。教育部根據草案計算，即相當於92%學生、部分中產家庭都可不用繳學費，但若欲達成，則需政府額外編列411.81億元經費。

今年起教育部推動拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案，主軸包括減免私立大專校院學生學雜費每年3.5萬，若為弱勢生，無論就讀公立或私立大專校院，可再加碼補助1.5萬至2萬元。

教委會欲加碼修法，立委柯志恩表示，台灣的現況是掌握愈多資源、工具的家庭，子女進入頂尖大學的機會愈高，台大已形同大安區大學。國內教育已見Ｍ型化、貧窮世襲，因此希望主張排富並修法。

柯志恩說，預計修法可嘉惠97萬人，教育部正推行的縮短公私立學雜費方案則是嘉惠47.3萬人，效益有望比政府現行方案更佳。

但教育部政務次長劉孟奇表示，多數學校的學費、雜費兩者占比為8比2，若以學雜費總額中的八成進行推估，預計一年所需學費推估為737.3億，又根據財政部資訊，家庭所得淨額適用率12%以內的納稅戶級距為121萬元以下，約占總納稅戶的92%，以此計算，若92%大專校院學生可免納學費，推估預算將高達678.32億。

劉孟奇再指出，678.32億需再減去目前各類學雜費減免、弱勢生助學計畫等助學措施，政府也還需編列411.81億元經費，相當於今年高等教育法定預算的32%。教育部已無空間調整預算支應，也不宜排擠現有預算分配，建議要有額外預算支應，「我們支持這樣的精神，但希望做好可行性評估。」

立委陳秀寶也表示，教育公共化是實現教育平權的方法，屆時新政府上路，是否會持續推動拉近公私立學校學雜費差距方案，甚至提高補助金額？劉孟奇則承諾，會持續推動方案，但若金額要增加還須看預算能否支持，否則「當然拉得愈近愈好。」

陳秀寶也要求，各大學針對弱勢生提出的願景計畫名額參與校系應更多。劉則說，名額還需和各校討論，但以台大為例，確實正積極提升中。