快訊

東洋藥品內線交易案 前總經理施俊良等13人起訴、百餘人緩起訴

教育資源分配引爆平板開機戰爭 小校被KPI追著跑

剴剴虐童案偵結！北檢今起訴保母姊妹2人 為國民法官第11案

立委擬修法九成家庭讀大學免學費 教部:需編411億元要評估可行性

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
立法院召開教育文化委員會，16名立委擬具大學法第35條以及專科學校法第44條修正草案，相當於92%學生可不用繳學費，教育部政務次長劉孟奇（左）表示，支持這樣的精神，但希望做好可行性評估。記者許維寧／攝影
立法院召開教育文化委員會，16名立委擬具大學法第35條以及專科學校法第44條修正草案，相當於92%學生可不用繳學費，教育部政務次長劉孟奇（左）表示，支持這樣的精神，但希望做好可行性評估。記者許維寧／攝影

立法院今召開教育文化委員會，16名立委擬具大學法第35條以及專科學校法第44條修正草案，增訂就讀大學和以上學位學生、專科學校五年制後二年學生，家庭所得淨額適用稅率12%以內者免繳納學費。教育部根據草案計算，即相當於92%學生、部分中產家庭都可不用繳學費，但若欲達成，則需政府額外編列411.81億元經費。

今年起教育部推動拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案，主軸包括減免私立大專校院學生學雜費每年3.5萬，若為弱勢生，無論就讀公立或私立大專校院，可再加碼補助1.5萬至2萬元。

教委會欲加碼修法，立委柯志恩表示，台灣的現況是掌握愈多資源、工具的家庭，子女進入頂尖大學的機會愈高，台大已形同大安區大學。國內教育已見Ｍ型化、貧窮世襲，因此希望主張排富並修法。

柯志恩說，預計修法可嘉惠97萬人，教育部正推行的縮短公私立學雜費方案則是嘉惠47.3萬人，效益有望比政府現行方案更佳。

但教育部政務次長劉孟奇表示，多數學校的學費、雜費兩者占比為8比2，若以學雜費總額中的八成進行推估，預計一年所需學費推估為737.3億，又根據財政部資訊，家庭所得淨額適用率12%以內的納稅戶級距為121萬元以下，約占總納稅戶的92%，以此計算，若92%大專校院學生可免納學費，推估預算將高達678.32億。

劉孟奇再指出，678.32億需再減去目前各類學雜費減免、弱勢生助學計畫等助學措施，政府也還需編列411.81億元經費，相當於今年高等教育法定預算的32%。教育部已無空間調整預算支應，也不宜排擠現有預算分配，建議要有額外預算支應，「我們支持這樣的精神，但希望做好可行性評估。」

立委陳秀寶也表示，教育公共化是實現教育平權的方法，屆時新政府上路，是否會持續推動拉近公私立學校學雜費差距方案，甚至提高補助金額？劉孟奇則承諾，會持續推動方案，但若金額要增加還須看預算能否支持，否則「當然拉得愈近愈好。」

陳秀寶也要求，各大學針對弱勢生提出的願景計畫名額參與校系應更多。劉則說，名額還需和各校討論，但以台大為例，確實正積極提升中。

修法 教育部

延伸閱讀

7月底再有四所大專校院退場 教育部：5月分發安置近千學生

談30年教改 教育部次長：有明星學校 學習壓力難減輕

黃子佼持兒少性影像 教育部相關單位、學校全面下架合作案

學雜費補助效應！除非考上中南部頂大 都會區家長傾向雙北私校

相關新聞

避免「師師相護」… 淘汰不適任教師 調查小組限外聘

教育部昨公告修訂「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，若教師涉及特定解聘事項，需接受校事會議調查，且校事會議...

教部不適任教師調查 全教總：「仇師毀校」否決專業

對於教育部公布不適任教師調查新規，全教總認為，教育部作法形同是在破壞學校專業、讓師生產生不信任感，呼籲教育部長潘文忠不要...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

立委擬修法九成家庭讀大學免學費 教部:需編411億元要評估可行性

立法院今召開教育文化委員會，16名立委擬具大學法第35條以及專科學校法第44條修正草案，增訂就讀大學和以上學位學生、專科...

荒謬開機率／教育資源分配引爆平板開機戰爭 小校被KPI追著跑

「生生用平板」政策上路前，教育部長拍胸脯保證不會訂KPI，就算有KPI也都很簡單，結果現在卻處處是KPI，甚至連動競爭型計畫。缺乏資訊教育設備與師資，且一堆代理教師或主任兼資訊組長的小校，陷入無止盡、無意義的「開機戰爭」。 不過更殘酷的是，雖然有許多校長、資訊組長、第一線教師對KPI有怨言，但多數不敢跳出來說真話，因為怕得罪上頭。一名校長直言：如果只是鄉愿，一樣不會有改變。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。