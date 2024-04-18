避免「師師相護」… 淘汰不適任教師 調查小組限外聘

教育部昨公告修訂「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，若教師涉及特定解聘事項，需接受校事會議調查，且校事會議調查小組須全數外聘，不再包含校內人員，相關規定明天正式上路。教育部長潘文忠表示，希望藉此建立客觀、公正、專業的處理機制，避免行為人和調查人之間的關係影響決斷公正性。

對此，人本教育基金會表示，過去的調查小組有教師會代表作為當然成員，導致出現「師師相護」的疑慮，新制度將可解決調查小組專業性不足的問題。

教育部表示，教師解聘最核心的問題在校事會議調查小組的公正性，過往調查小組包括教師會代表、家長會代表，還有教育部人才庫的成員，全由學校自己遴選。未來調查小組將採全外聘制，由各主管機關從教育部人才庫中推舉三到五倍名單，供學校遴選，再邀請學校的家長會、教師會代表陳述意見，以提升調查專業性跟公正性。

此外，教育部昨也公告修正「校園霸凌防制準則」，新增生對生霸凌事件的調和機制，以及師對生霸凌案被害學生的陳情制度等。學生事務及特殊教育司司長吳林輝說，未來檢舉人若不服學校不受理的決定，或被害人不服終局處理結果，都有陳情機制，得以向主管機關陳情，另外師對生霸凌，涉及不適任教師處置，也同樣將由校事會議處理。

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，過去調查小組有教師會代表作為當然成員，導致不適任教師的處理流程、從調查、分流到最終處置，都是由朝夕相處的同事來主導，「師師相護」的疑慮難解，如今調查小組成員全部外聘是非常重要的變革。

中小學校長協會則認為，本次修法研訂教師的阻卻違法事由，避免教師因處理學生違法行為而受到處罰，且教師違法情節未達不續聘程度時，由學校派員調查即可，無須組成調查小組，有助於讓教師安心教學，免於動輒得咎，也能減輕學校運作上的負擔。

教育部主秘廖興國表示，後續預計投入二點五億元經費，協助各地方政府及學校，辦理性平教育、霸凌防治等。