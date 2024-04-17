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巫永福獎揭曉 鄧慧恩「歷史的快門」獲文學獎

中央社／ 台北17日電

巫永福文化基金會公布2024年巫永福獎名單，文學獎由作家鄧慧恩以「歷史的快門」獲得；文化評論獎由學者吳聰敏以「台灣經濟四百年」獲得；文學評論獎由學者林芳玫以「是誰在說故事？當代台灣歷史小說的性別與族群」獲得。

巫永福文化基金會每年從近3年內出版的單行本著作中，挑選對台灣文化評論、文學評論及文學創作有具體貢獻作品。

由允晨文化出版的「歷史的快門」，作者鄧慧恩以小說之筆刻畫歷史真實，探索諸多發生在寶島台灣怪誕離奇的事，以及黨國威權禁錮恐嚇下的倖存者如何在夾縫中求生。

鄧慧恩在書序中表示，透過書寫這本小說，相信檢視、驗證、闡述並使記憶成形，能讓歷史帶著人文精神現身，呈現某種真實，而這種真實往往超出想像。

由春山出版社出版的「台灣經濟四百年」，講述台灣400年來經濟發展的故事。作者吳聰敏於書中開宗明義說明，台灣經濟的歷史不只400年，但從1624年荷蘭人在大員（今日的台南安平）設立商館後，才有較多文字紀錄與統計。

吳聰敏是台大經濟系名譽教授，他認為，台灣經濟成長經驗，驗證了制度經濟學「自由市場的經濟制度最有利於經濟成長」的論點，而台灣之所以能轉型為市場經濟制度，要歸功於日本的殖民統治與美援。

由天空數位圖書出版的「是誰在說故事？當代台灣歷史小說的性別與族群」，書中從不同作家的敘事技巧，探討歷史小說中的性別與族群關係，並分析歷史小說如何成為建構與解構國族認同的論述場域。

作者林芳玫是台師大台文系教授，她在書中提出幾個問題，一是當代歷史小說為何偏好後設書寫；其次是台灣的歷史小說似乎應該由台灣人的視角來書寫，但是常可看到作者採取殖民者的觀點來敘事；而有關小說中的浪漫史及親密關係書寫，也在書中有所討論。

巫永福獎由台灣前輩作家巫永福（1913~2008）創辦，他先於1979年創辦「巫永福評論獎」，1993年成立「巫永福文化基金會」，同時推出文學獎、文學評論獎、文化評論獎，鼓勵文學創作、文學評論及文化評論。

2024年巫永福獎將於5月18日舉行頒獎典禮。

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