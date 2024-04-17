校園霸凌防制準則修正 教育部增「調和程序」

教育部修正校園霸凌防制準則，區分「生對生」與「師對生」，依不同法條處理，增設「調和程序」，由專業委員協助雙方調和，但只要一方無意願，就立即停止，進入後續調查程序。

教育部今天舉辦記者會，主任秘書廖興國表示，校園霸凌事件中「生對生」將依校園霸凌防制準則處理，「師對生」則依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」處理，依特性不同區分後，更為妥善。

過去教育團體曾詬病，校園衝突無論大小，都要進入完整的調查程序，讓各校疲於奔命。教育部學務及特殊教育司長吳林輝表示，針對「生對生」的霸凌事件，這次修法創設「調和程序」，促進雙方當事人對話與相互理解並化解衝突，修復關係及減少創傷。

「調和程序」中小組至少過半數委員自人才庫外聘，在尊重雙方當事人意願下調和，確保專業與公正。若涉案任何一方無意願，就會立即停止調和。

吳林輝表示，這次修法也更明確規定調查程序的進行方式，明訂訪談時應全程錄音或錄影、行為人應親自出席接受調查、訪談學生應保密等。

另外，過去外界詬病「霸凌」有「持續性」的要件，學校常不受理或認定霸凌不成立。吳林輝表示，修法後明訂構成刑法傷害罪的行為（例如毆打他人導致骨折），學校可準用霸凌事件的處理程序。