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校事會議委員外聘爭議大 教長潘文忠：盼調查客觀公正

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
立法院今天舉行教育文化委員會，教育部長潘文忠於會前接受媒體聯訪。記者許維寧／攝影
立法院今天舉行教育文化委員會，教育部長潘文忠於會前接受媒體聯訪。記者許維寧／攝影

教育部修正「校園霸凌防制準則」、「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，但若教師涉及特定解聘事項，需接受校事會議調查，但教師團體不滿，校事會議中調查委員均為外聘。教育部長潘文忠今表示，是希望建立起客觀、公正的處理機制，由教育部提供人才庫讓學校遴選，避免行為人和調查人之間的關係影響決斷公正性。

教育部今天上午欲說明修正「校園霸凌防制準則」、「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，但教師團體、教育團體多有意見，也將於今天上午同步召開記者會。

立法院今舉行教育文化委員會，教育部長潘文忠於會前接受媒體聯訪時表示，先前已邀請過家長、教師、兒權人士等團體，並與地方政府召開60多次諮詢會議並達成共識。

潘文忠談到，本次規定修正後，教師團體關注校事會議委員均需外聘，但教育部是希望以此建立客觀、公正、專業的處理機制，因此依照新的外聘辦法，會由主管機關教育部提供人才庫讓學校遴選，是為了避免行為人和調查人之間的關係影響決斷公正。

潘文忠也談到，去年已召開了七個梯次校事會議調查委員培訓，人才庫中已有一千多人，逾八成是基層教師再取得資格，其他還包括心理師、社工師等，希望調查人員組成多元，且教師會、家長會代表也能於校事會議上陳述意見，盼建立公正機制。

另外，有媒體詢問，準國科會主委吳誠文擔任清大副校長時期，曾為清華海峽研究院揭牌，但當年大陸委員會認定該學院已違反兩岸人民關係條例。潘文忠則回應，尊重新內閣的組成。

教師 教育部 潘文忠

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