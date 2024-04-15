他們從討厭讀書，到擁有跳級大學程度！中大這樣誘孩子愛上閱讀

面對AI的浪潮，什麼樣的教育才能面對挑戰？由中央大學辦理的非營利實驗教育機構，桃園市趣創者國際實驗教育機構，用興趣驅動學習，讓一群本來不愛看書的孩子，徹底改變，國中一年級的學生程度快速跳級中，直逼大學生了。中大並預估，這群孩子若繼續如此，到國三不少人就可挑戰大學課程！他們也指出，家長若有心想改變家中孩子，有三不與三要撇步，簡單實踐就能引誘他們愛上看書。

他們原來都是不愛閱讀的孩子，最近卻都變了。為什麼？

自幼就是不愛看書、甚至很討厭看字的林彥騰，過去，讓他看一下街上看板上的字，他都不願意，反過來直接問是什麼字；現在國小一年級的他，卻是經常安靜地看書看到不能自拔，吃飯時間到了人也沒出現。甚至，安靜得讓奶奶誤認他生病不舒服！

另外，國小二年級的Jason來自雙語家庭，媽媽陳筱艷分享，Jason覺得中文對他很艱難，特別是書寫時哪邊要一撇、哪邊要點、這裡要一畫都很累。但是，如今學中文這件事，不僅沒擊倒他，反而展現出興趣。

六年級的謝東璿同學則表示，自己每一天都會閱讀，閱讀時都能融入在故事之中，甚至在腦中把書中內容變成影片；閱讀也可以學習到課堂上沒教的事情，現在，即使閱讀長篇文章也覺得輕鬆。

這些學生為何改變？原來他們都在最近加入了桃園市趣創者國際實驗教育機構的課程。七年來，這所學校培育學童的主要方式，就是藉由透過巨量閱讀和大量寫作，進而培養出學生的興趣。

興趣驅動才能培養熱情的創造者

要小孩自己拚命看書，廣泛閱讀？怎麼可能？但在這裡，卻實現了家長的期待。來到現場，可以看到孩子們主動分享自己看到的書，還有人會扮演小小說書者。原來，背後引導的團隊，可是有方法。

桃園市趣創者國際實驗教育機構採取的，是一套興趣驅動創造者（IDC）理論，由中央大學網路學習科技研究所講座教授陳德懷花費十年時間所建構出來的。他不僅曾獲得行政院科技貢獻獎，2020年時， 再獲得教育部國家獎座主持人，是台灣推動數位學習的先驅與標竿人物。

陳德懷認為，大多數亞洲學校以考試做為驅動力，與如何去學習（how to leran）的興趣驅動完全不一樣。他直言，考試驅動的文化說穿了就是依課綱內容目標在考試，阻礙未來的教育創新。

在這樣的理念支持下，陳德懷自2014年開始，與亞洲學者共同合作，開發興趣驅動創造者理論。這套理論聚焦在興趣、創造和習慣3個核心觀念，強調當學生的學習受到興趣驅動時，他們就能進行知識創造，成為自動自發並充滿熱情的學習者及創造者。

國小高年級程度直逼高中

陳德懷與團隊將這套理論落實在「桃園市趣創者國際實驗教育機構」。這所教育機構是全國第一個由大學研究團隊所辦理的非營利實驗教育機構，成為創舉。

截至目前為止，趣創者國際實驗教育機構共有95位學生，每個年級約10～20人不等。更關鍵的是，入學的學生家長必須認同這套理念，其中包括家長每日必須與學生有一起閱讀的時間，學生才能入校就讀。

截至目前為止，學校已邁入第7個年頭，第一屆的學生，目前已經就讀國中一年級。

學校提出數據指出，一年級至三年級，每學年閱讀高達550本圖畫書及橋樑書；四至六年級，每學年則閱讀73本國中到高中程度的書籍，都是超前現有課網內容程度。

陳懷德直言，這樣跨級的表現，甚至預估他們國中三年級時，有一半學生可以修中央大學的課程。

中央大學網路學習科技研究所講座教授陳德懷花費10年時間建構出趣創著理論。遠見記者／胡華勝攝影

教育現場最大挑戰學生缺乏興趣

桃園新教育局主任祕書蔡聖賢認為，現今教育現場面臨到一個比較大的挑戰，發現孩子的學習動機是薄弱的，怎麼樣讓孩子主動的去學習成為關鍵課題。

針對這樣的狀況，特別調查詢問孩子，最後得到的回饋是「學這個幹嘛」「學這個只爲了考試」或是「不曉得它的用途在哪裏」，由此看到孩子們對於學習缺乏興趣與動機。

蔡聖賢認為，孩子若有學習動機和興趣，就像是有了一對翅膀，可以達到自我實踐之境界；而這也是教育的核心價值。

希望環境能改變，透過教學樣態，給孩子們的知識跟能力也有所不同。桃園目前在實驗教育（學校）這塊，學生約有1000人，目的就是希望讓不同的孩子，能夠在他適合的學習場地裏頭來進行學習，教育更多元的發展。

家長如何陪讀？請實踐三不與三要

至於無法參與桃園實驗計畫，卻有心想讓孩子多閱讀的家長，該怎麼做？他們提出了三不與三要：

三要主義 1. 要身教 • 以身作則，當孩子閱讀榜樣 • 陪伴（同一空間各自閱讀）、聊書薦書、鼓勵賞析 2. 要興趣 • 興趣是來自於書中的內容，不要外在目標、獎賞，讓他們看自己有興趣的書籍 3. 要習慣 • 固定時間、固定地點閱讀持之以恆

三不政策 1. 不光說 • 不要叫孩子閱讀，自己不閱讀，身教重於言教，模仿是最有效的學習方式 2. 不衝量 • 不以追求閱讀書籍數量為目標，因為這是最有效破壞閱讀興趣的方式 3. 不3C • 使用3C及看短影音，絕大都分的時間不是為了學習。只有絕對為了學習的目的，才能使用數位工具，而且要限制時間

已經養成習慣大量閱讀的學生，看到整頁滿滿的文字也能耐心讀完。遠見記者／胡華勝攝影

AI時代，反而更需要巨量閱讀

面對當前的AI浪潮，AI時代未來的人才圖象會是怎麼樣了？陳德懷老神在在的指出有這3個特質，更認與這套IDC理論相通：

• 博學者（polymath） • 多重興趣者（multi-interest pursuer） • 共創者（co-creater）

陳德懷早在40年前，在美國攻讀博士時，論文就是結合人工智慧（機器學習）與學習之研究，在對機器學習研究的好奇心下，提出AI Learning Companion的觀念，可以說是AI學習的先驅。當時並發展出一套原型系統，讓學生可以學習微積分。

對一般人來說，AI的出現可以說是橫空出世的驚奇，陳德懷認為AI時代的人才，必然是一位興趣驅動創造者，需要透過巨量閱讀、博覽群書，才能發展多項個人興趣，並觸類旁通，以解決未來各式各樣之複雜挑戰，成為游刃有餘的新時代人才。

陳德懷重申，學習表現優異固然重要，最重要還是學生學習過程富有樂趣、享受學習，並努力追求新知。學習過程必然是興趣驅動才能獲得好效果。

（本文出自2024.04.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）