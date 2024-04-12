近10年來最多 屏縣國小教甄開缺132名

屏東縣113學年度辦理國民小學暨學前特教教師聯合甄選，釋出132名缺額，為近10年來最多。教育處表示，4月15日公告簡章即起報名到4月22日截止，此次甄選開缺類科及錄取名額包含國小普通科教師73名、英語專長教師30名、自然專長教師6名、國小身心障礙類特殊教育教師10名、國小專任輔導教師8名；學前特殊教育班教師5名。

以往屏東普通班正式教師甄選大多分發至偏遠地區學校，為期有效降低學校代理教師比例，使各專長師資結構完整，今年首度將一般地區學校納入開缺學校，並招考自然專長教師。另為符應實驗教育學校課程規畫及教學設計需求，此次正式教師甄選首次納入實驗教育學校組，期待引進認同實驗教育理念的老師。

屏東縣政府教育處表示，今年延續代理教師服務年資加分機制，擔任屏東縣公立國民小學或國小附設幼兒園長期代理教師得採計服務年資積分，以鼓勵縣內服務代理教師留任，穩定學校師資，此外，首納台灣手語認證加分，持續以多元加分機制，鼓勵優秀人才報考。

教育處表示，近年來屏縣每年退休教師約60到70名教師，教育處有控管教師員額，代理教師有些學校甚至高達四成，招考均衡城鄉師資。

教育處說明，本次國民小學暨學前特教教師聯合甄選訂於今年6月2日辦理第一階段初試，至相關的考試期程、考試科目及錄取資格和聘任規定等事項，請依甄選簡章公告內容為主，歡迎對教育懷有熱忱的教師踴躍報考，一同加入屏東縣教育團隊。