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超勵志！ 「普通的歐巴桑」從不會標點符號 今獲文學雙料大獎

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
教育部今天舉辦「第9屆教育部閩客語文學獎」頒獎典禮，65歲的蔡秀英藉由精準的文字與嫻熟的寫作技巧，拿到雙料冠軍。記者董俞佳／攝影
教育部今天舉辦「第9屆教育部閩客語文學獎」頒獎典禮，65歲的蔡秀英藉由精準的文字與嫻熟的寫作技巧，拿到雙料冠軍。記者董俞佳／攝影

教育部今天舉辦「第9屆教育部閩客語文學獎」頒獎典禮，65歲的蔡秀英藉由精準的文字與嫻熟的寫作技巧，獲得評審青睞，拿到雙料冠軍，以《紅跤蹄的故鄉》、《擉算》囊括閩南語現代詩、散文的社會組第一名。

蔡秀英只有國小畢業、原本靠著賣檳榔維生，40歲時歷經兩段失敗婚姻，中年失婚的打擊下，讓她憂鬱到成天酗酒。她說，因喜歡「畫眉」這首歌，在女兒鼓勵下報名社區大學課程，在作家路寒袖指導下，開始學習寫作。

蔡秀英說，她只是一個普通的歐巴桑，因只有國小畢業，剛開始寫作時，甚至連標點符號也不會，還好報名文化總會的寫作人才培育班，當時的老師吳晟一字一句細心教導她。過去這20多年來，她持續地用華語、台語創作不懈，努力充實自己，用創作向大師致敬。

過去十多年來，她完全「跌破親友眼鏡」，不僅出書，甚至還會組裝電腦，電腦打字速度甚至從一指神功變成一分鐘70多字，作品也常見諸於各個文學獎。今年又獲得教育部閩客語文學獎雙料冠軍，她說，真的要感謝路寒袖、吳晟這些恩師。

本屆共有3名雙料得主，鄭如絜以《桂花若開》榮獲閩南語社會組散文第三名、其《阿雲姨仔》更斬獲閩南語短篇小說社會組獎第二名；王興寶先生的《日照龍樹坑》以獨特的觀點描述古戰場的殘酷，流暢的客語文字斬獲客語現代詩社會組第二名，其《殺人無罪》更巧妙的運用台灣歷史文化的情節，構思出一篇引人入勝的故事，榮獲客語短篇小說社會組第一名。

教育部指出，本屆文學獎報名參賽作品有397件，由專業評審委員經過初選、決選後，最終選出54篇優勝作品，包括共同創作者共有57名參賽者獲獎，每篇作品皆透過其優美的文字和獨特的視角，展現對閩客語文學的熱情。

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客語 教育部 閩南語

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