傳中山大學校長鄭英耀接教長 學界讚「作風親民」籲先調整一政策

520新內閣上任在即，今天盛傳即將卸任的中山大學校長鄭英耀有望接下教育部長一職。教育團體則指出，在鄭英耀領導下，中山大學順利成為第一批雙語標竿大學，但畢竟雙語教學在大學、中小學推動不一樣，若鄭英耀接下部長，呼籲其能重新檢討雙語政策。

全教總文宣部主任羅德水表示，中山大學歷來積極推動雙語政策，但雙語政策確實讓中小學教學現場哀鴻遍野，先前已陸陸續續向教育部提出意見，但均未獲得調整，希望新部長也要能傾聽國教基層的聲音，重新調整雙語政策。

暨南大學校長武東星則是中山大學傑出校友，他談到，鄭英耀二任任期內，為中山大學成立學士後醫學系、半導體學院及重點科技研究學院、國際金融研究學院，也讓中山成為第一波雙語標竿大學，學校致力推動雙語，連學校秘書室一半的祕書都會說英語，學校都深知行政雙語最困難，但鄭英耀都能讓學校達標。

武東星也說，鄭英耀作風親民，不久前到中山大學參加會議，當時正值黃色小鴨展期，鄭英耀還特別開車載與會學者去看黃色小鴨。重點是，鄭知道大學如何做出特色，希望能把照顧中山的經驗，用於全國高教體系。