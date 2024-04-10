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擴大公共化教保服務 教育部：7月起補助公幼課留人力

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
教育部次長林明裕今天至立法院教育及文化委員會進行「擴大幼兒教保公共化成效及未來策略」報告並備質詢。記者董俞佳／攝影
教育部次長林明裕今天至立法院教育及文化委員會進行「擴大幼兒教保公共化成效及未來策略」報告並備質詢。記者董俞佳／攝影

公共化幼兒園數量與品質持續受到家長團體關注，教育部今天表示，透過前瞻基礎建設計畫，已新建公共化幼兒園133園687班，近3年來，2歲專班也增設431班、提供近9200個名額。另外，為讓公立幼兒園更貼近家長需求，開辦平價課後留園，113年寒假開辦率88.7%，今年7月起，補助公立幼兒園提供延長照顧服務所需加置人力。

教育部今天至立法院教育及文化委員會進行「擴大幼兒教保公共化成效及未來策略」報告並備質詢。教育部次長林明裕今天出席備詢。不少立委問到，為什麼不是由潘文忠部長列席，林表示，部長今天至災區勘災。

今天主題為「擴大幼兒教保公共化成效及未來策略」，教育部報告指出， 盤整並運用公有空餘空間，新設公共化幼兒園或既有公共化幼兒園增班，於公共化供應量不足地區，優先補助增設幼兒園。

此外，突破空間不足限制，興建園舍辦理公共化幼兒園。透過前瞻基礎建設-校園社區化改造計畫及新建公共化幼兒園計畫，補助興建幼兒園園舍，設立公共化幼兒園。前瞻基礎建設計畫共計核定補助 68園374班、新建公共化幼兒園計畫補助共133園687班。

鼓勵地方政府增設2歲專班，106 年至 112 年累計補助增設958班。協助部會興辦員工子女教保服務機構。自110年起，已設置159處、431班，提供近9200個名額， 讓員工可以安心托育、放心工作。

教育部報告也提到，為解決過往公立幼兒園受限於參與人數，導致延長照顧服務費用偏高，使幼兒無法參加，並減輕家長經濟負擔，自113年寒假起公立幼兒園採定額收費，不足費用則由教育部與地方政府共同編列經費。113年寒假計2210園開辦，開辦率88.7%; 112學年度第2學期計 2241 園開辦，開辦率89.9%。

另113年7月起，補助公立幼兒園提供延長照顧服務所需加置人力，其人力應符合幼兒教育及照顧法第 20條所定課照人員資 格，由地方政府統一甄選。

另112年起推動調整師生比政策，112學年度公共化幼兒園共 2868 園，其中師生比達 1:12 計 2080 園，達成率約占整體73%。

教育部官員今天至立法院教育及文化委員會進行「擴大幼兒教保公共化成效及未來策略」報告並備質詢。記者董俞佳／攝影
教育部官員今天至立法院教育及文化委員會進行「擴大幼兒教保公共化成效及未來策略」報告並備質詢。記者董俞佳／攝影

幼兒園 教育部

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