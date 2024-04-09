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教改30年小班小校落實了嗎？ 教團批廣設高中大學技職人才斷層

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總今日召開記者會，針對30年前教改的「落實小班小校」、「廣設高中大學」、「推動教育現代化」及「制定教育基本法」等4大訴求做出評析並提出建言。記者李芯／攝影
全教總今日召開記者會，針對30年前教改的「落實小班小校」、「廣設高中大學」、「推動教育現代化」及「制定教育基本法」等4大訴求做出評析並提出建言。記者李芯／攝影

1994年的「410教改大遊行」今年屆滿30年，全教總指出，當時主張「落實小班小校」，如今公立學校每班仍高達35人，政府被動調整師生比，缺乏主動評估。另外，廣設高中、大學帶來技職弱化的問題，技職生人數不斷減少，造成技職人才斷層。

全教總今日召開記者會，針對教改的「落實小班小校」、「廣設高中大學」、「推動教育現代化」及「制定教育基本法」等4大訴求做出評析並提出建言。

針對小班小校的現況，全教總特教委員會主委鍾正信表示，這30年來教育趨向精緻化，班級人數下修，但現在的班級人數，公校每班仍高達35人，私校更是在45人之譜。鍾正信指出，政府多半是在少子化的情況下才被動調整師生比，缺乏主動評估，導致30年後還是未達到標準。他也期許未來政府團隊正視問題，隨著教育越來越精緻化，師生比也要有合理的調整機制。

全教總理事長侯俊良則點出，廣設高中、大學帶來技職弱化的問題，重學術、輕技職的社會觀念下，技職生人數不斷減少，反觀高中生人數則持平，也逐漸造成技職人才斷層。另外，高職在升學導向的趨勢下，也重升學輕實務，辦學方向著眼於升學績效，導致群科歸屬難以跳脫統一入學測驗考科的框架。

全教總文宣部主任羅德水盤點了過去30年來教育現場的數項問題，像是擴大教育補貼、總體教育經費沒有提升；少子女化導致生源減少；政府對私校的挹注大幅增加，卻沒有同步要求公共化；社會關切幼教、特教品質，教育現場問題卻遲遲不解決。

羅德水提醒，從1999年教育基本法立法以來，立法精神強調家長的參與權、選擇權，學童的學習權、受教權以及教師的專業自主權，但過去這幾年前兩者有實踐，老師專業輔導的權限卻日漸式微，這是下個階段國會、政府要一同關切的。

侯俊良也說，現在應該要求的是家長的「教育責任權」，由於家長的教育責任沒有法律依據和強制性，教學現場的老師在與家長合作時，經常會感到無力。他呼籲為了教育的全面性，應落實家長的教育責任。

全教總呼籲，新政府與新國會能務實面對教育問題，正視技職弱化、資源分配不均，以務實的態度與作法深化教育公共化，以改善教育環境、提升教育品質。

全教總 升學

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