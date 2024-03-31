彰化百K單車賽傳憾事...國教院副研究員自摔亡 昔為108課綱重要推手

昨在彰化舉辦的美利達經典百K賽事中，一名選手疑似因自摔不幸逝世，後來被證實是國家教育研究院副研究員李文富。李文富為108課綱的重要推動者之一，原本今日還統籌舉辦一場關於教育生態系建構的論壇，不料發生憾事，論壇參與者也在會中回顧李文富對教育的貢獻，並持續討論公民發聲、學習權利、實驗教育等重要議題。

國教院與台灣另類暨實驗教育學會合辦「教育生態系的建構與永續—改革、實驗、轉化」論壇，聚集了來自不同專業背景的教育改革先驅、學者專家與實務工作者，共同回顧台灣過去的教育發展歷程，並展望未來教育的創新與轉型方向。

遺憾的是，這場論壇的統籌規劃者、國教院副研究員李文富，在昨日的美利達經典百K賽事中，疑因自摔不幸逝世。論壇一開始，先由司儀帶領與會者默哀一分鐘，並由國教院課程中心主任楊秀菁與另類教育學會理事長王慧蘭概述李文富對教育的貢獻，包括積極協助課研、課推、師培及評量等各系統的協作，讓108課綱可以順利推動，並引進實驗教育的理念、精神及實踐模式，促進體制內外教育體系的對話，讓台灣教育更有彈性，呈現多元發展。

國教院指出，在這個教育生態系中，每位參與者都扮演重要角色，無論是政策制定者、學者研究員、現場教師、學生和家長，每個人的聲音都是這個生態系中不可或缺的一部分。國教院本次論壇聚焦學校與教育創新生態系統的想像與實踐，內容涵蓋公民發聲與教育鬆綁、學習權利與多元共好、實驗教育與理念實踐等議題。

國教院強調跨領域合作的重要性，透過不同領域的專家學者和實務工作者的共同努力，尋找教育改革和轉型的新途徑，藉由持續的對話和合作，期望能夠共同建構更加健康、積極和永續的教育生態系，讓每位學習者都能在這個生態系中找到屬於自己的位置，充分發揮潛能。