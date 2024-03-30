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準公幼第3期規畫 家長怒批「幼兒教保權大退步」
教育部第三期準公共合作機制，原訂今年就要達成師生比一比十二，改為一一五學年達成，不當管教事件的不續約及退場機制僅納入園長、負責人，卻排除教保人員，引發家長團體不滿，怒批是退步方案，逼家長上街頭。
全國家長團體聯盟輔導理事長彭淑燕質疑，新規定應該是要確保幼兒照顧品質，卻只是要求園所上傳照片，照片不能造假嗎，師生比一比十二已討論多年，原本明年全台就要達成目標，現在又要往後延，真的沒救。
彭淑燕說，真正在第一線負責教保幼兒的都是教保人員，園長跟負責人根本不會直接教保幼兒，這點在幼兒教保權益維護上、不僅沒進步、根本還倒退一大步，家長完全無法接受。
國教署表示，準公共幼兒園第三期程合作要件，採加嚴並強化履約期間的退場機制。新增對於園長或負責人本身就是違法對待幼兒案件之行為人者，不予續約。
國教署說，考量部分準公幼已開始招生，因此調整師生比採漸進實施，各園需於一一三學年加強整備，並於一一五學年全面達成。
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