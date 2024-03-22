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央行再升息半碼 教育部：就學貸款在學生不受影響

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
中央銀行3月21日升息，教育部表示會協助補貼因升息所增加的利息，在背負就學貸款的學生不用擔心升息影響。本報資料照片
中央銀行3月21日升息，教育部表示會協助補貼因升息所增加的利息，在背負就學貸款的學生不用擔心升息影響。本報資料照片

中央銀行3月21日升息，教育部今天表示，超過93%就學貸款學生，在學期間的利息原本就是由教育部全額補貼，須自行負擔利息的就學貸款在學學生，亦將比照先前共計5次升息的做法，由教育部協助補貼因升息所增加的利息，在學生不用擔心升息影響。

教育部也說，至於已經畢業且正在還款的就學貸款學生，則可申請緩繳本息，緩繳本息期間將免負擔本金及利息，利息全部由教育部負擔。

教育部今年1月16日修正「高級中等以上學校學生就學貸款辦法」，放寬申請就學貸款在學學生家庭年所得門檻、負擔利息條件；另針對在學學生，在放寬學生申貸門檻及免息條件後，僅剩下家庭年所得為148萬元以上，且學生及其兄弟姐妹或學生及其子女數有2名者須由學生負擔利息。

另外，針對已畢業且在還款的就學貸款學生，教育部也說，如因本次升息而有還款困難，只要符合每月平均收入未達5萬元，且每增加養育1名未成年或已成年且就學階段子女，再多放寬月收入門檻1萬元，即可以申請最長12年的緩繳本息；緩繳本息期間畢業生免負擔本金及利息，利息全部由教育部補貼，因此，同樣不因本次升息而增加利息負擔。

利息 學貸 教育部

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