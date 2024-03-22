融合教育補破網 3大難題待解

台北市日前發生特教生毆打代課老師事件，引發各界關注融合教育問題，教團、專家、民代皆認為，現行校園內普通生與特殊生的「融合教育」，可能出現教學現場橫向連結不足、普通班老師特教知能須提升、特殊編班難落實等三問題，教育部應協助補破網。

教育部昨日就融合教育議題在立法院進行專案報告。立委洪孟楷說，校方未告知代課班上有情緒障礙的特生，所以老師不了解學生需求，可見學校橫向連結不足。立委羅廷瑋建議，應訂定特生事件處理的相關標準作業流程。

融合教育在教學現場推行十五年，現行普通教師每年要參加三小時特教研習，但臨床心理師林希陶指出，能學到的內容有限。立委陳培瑜認為，教育部應辦理系統性教師增能計畫，增加對特生的認知。

此外，特教學生人數近年不減反增，其中「無特教證」的比率更是逐年上升，反映現場師資不足。全中教秘書長許麗吉表示，依照現行特生編班原則，每安置一名身心障礙學生，應減少該班級人數一至三人。

由於特生與一般免試入學生的入學管道不同，除總招生人數，還要再加上特生人數，兼顧原核定班級數，這項政策「看得到吃不到」，導致一般班級普生再加上特殊生，造成教師沉重負擔。

教育部次長林騰蛟表示，目前有百分之九十二的身心障礙學生進入普通班，會請各主管機關轉知各級學校，應在開會時，讓代理代課教師了解特生狀況，國教署也將邀集各縣市政府，討論特生情緒處理的標準作業流程。