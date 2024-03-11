台生心聲2／就業篇：擇校建議不低於「985」才有利就業

北京台生Leo坦言來大陸讀書就是就業考量，「一直都是。」不過男性台生會卡在兵役問題，他建議男性台生赴陸在讀書前把兵役當完；若是讀完書才當兵，會錯過大陸「校招」。大陸政府為了保障應屆畢業生（大陸稱「校招生」）的就業，明文規定企業、事業單位每年都要保留一定數量的職位給應屆畢業生，通常畢業前的半年中就塵埃落定，會先去實習，畢業後轉正職。

應屆畢業生有就業「紅利」

Leo說，大陸就業壓力大，但是管道明確，每間公司都會保留職位給應屆畢業生，特別是大廠樂於聘用應屆畢業生，因為可以從零開始培養；相較之下，台灣沒有類似「應屆畢業生就業計畫」的保障機制，因此不知道公司會不會任用菜鳥。

頂著北大畢業碩士的光環，是否有利就業？Leo說：「那當然！但也是剛畢業的前幾年有紅利，後面就看個人表現了。」大陸應屆畢業生若能進入大陸大企業，就像是台灣學生進了台積電，接下來要嘛跟著升遷，要嘛跳槽，相對就容易多了。

是否建議去大陸工作？Leo說，疫情前大家覺得大陸情勢一片大好，但2020年新冠疫情之後，大陸經濟放緩，需求也降低，就業市場愈來愈困難，大家內心恐慌，但想離開又走不掉。Leo之前在美團、阿里巴巴等電商大公司工作，大公司比較不自由，工作壓力大，加上疫情的因素，大公司的人想離開，但其實也很難找到匹配的工作；而外面的人想進大公司也不容易。

Leo說，理科畢業的工程師，功夫都在自己身上，技術帶著走，跳槽容易；但他是文科畢業生，負責業務和管理，除非在外商，才比較容易轉換工作。他建議想以大陸為跳板去國外工作的台生，讀完985工程大學之後去大陸的外商公司工作。

Leo也提到他不適應台灣電商的理由，主要是台灣市場太小，完全用不上他在大陸電商所學的軟體應用，「具體差異，只要看大陸淘寶和台灣MOMO的官網，肉眼就可見天差地別！」大陸電商規模大、分支多而細，在大陸一個部門在做的事，在台灣是一人做，專業程度的差異可想而知。

台生身分已無紅利

大陸大學有2000多所，但金字塔頂端的學校僅約100所，這100所陸校又分階級。最頂端的北大跟北京清華自成一區，相當於台灣的台大；底下是30幾所985工程大學，相當於台灣的台成清交政大；再下來是約60所211工程大學，相當於台灣的中字輩大學；在下來就是「一本」、「二本」。

Leo說，他認為台灣學生至少要讀到985大學，未來就業才順利，211大學已經不好找工作了，何況還要融入大陸風俗人情，就更沒有身分「紅利」了。

這裡的身分「紅利」指的是985畢業生的身分或是台生的身分？Leo肯定地說，是指985畢業生的身分。「我不覺得現在台灣人在大陸有任何紅利，」他表示，台生經過特殊招生管道來到大陸讀書，就像是台灣的繁星入學一樣，這確實是紅利，但也僅止於此，入學後就各憑本事了。

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