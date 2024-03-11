台生心聲1／就學篇：名校加值+就業憧憬 台生勇闖大陸

台生Leo於2019年赴北京大學讀傳播類研究所，2021年畢業後返台當兵，在兩岸都工作過的他，感到台灣公司的模式沒有發展空間，打算再去大陸求職。

赴陸動機

當初為何去大陸讀研究所？Leo坦言，他大學讀的是淡江，排名沒那麼好，而華人世界都看學歷，所以他去北大讀研究所，就是想讓學經歷「好看一些」，以利求職，而這也是一大半台生的想法。因為部分台生在台灣沒有讀到很好的學校，而目前台生申請陸校還有些「紅利」，因此希望在大陸念個好大學、找個好工作，像他也有同學在台讀的是文化大學，申請到人民大學研究所。

不過，名校加值只是考量之一，最重要的還是大陸產業界的豐沛活力。Leo說，2015年他大學一年級，那一年大陸正在提倡創業及創新政策，口號是「大眾創業、萬眾創新」，他參加在北京大學舉辦的首屆「兩岸大學生創客營」，看到大陸產業界和學界非常認真討論「網路可以做些甚麼事」，那種熱情感染了他，對台灣年輕人而言有很大吸引力。

兩岸營隊經驗有利申請

目前去大陸讀大學主要是免試（用學測成績申請），但是讀研究所的管道包括：需要考試的港澳台聯招，以及不需要考試的審核制（北大、北京清華等），後者對Leo比較有利。Leo說，2015年的首屆「兩岸大學生創客營」，他認識了北大教授，之後每年寒暑假他都會參與營隊，還當上營隊助教，這段豐富的社團經驗，讓他順利申請上北大研究所。

大陸研究所一般都是2年讀完，Leo說，碩士生都很忙，像他碩一就是趕各種報告和論文，碩二則規定一定要實習，課餘還要當導師的大學部助教。

目前大陸讀研氣氛愈來愈盛，Leo說，這是因為工作愈來愈難找，大陸學生乾脆去讀研。大陸碩士班又分「學術型碩士」和「專業型碩士」等2種，Leo讀的是專碩。學碩和專碩都是2年讀完，都要求實習學分，師資都是來自學院。差異的部分，首先是名稱不同，一個偏學術，一個偏產學應用；入學門檻和管道不同，學碩分數比專碩高一點，報名也是分開；名額不同，學碩名額愈來愈少，目前和專碩比約1：2；學費不同，學碩便宜，政府還會給津貼，專碩1年學費約台幣20萬元。

北大同學學習態度頂標

學業部分，本地生表現如何？Leo說，北大是大陸龍頭大學，他的同學都是各省狀元，「學習態度跟成績都是頂標，沒話說！」尤其傳播科系入學要求相對較低，所以同學們的入學成績都很高，他周圍個個是考試高手。幸好因為他讀的是廣告傳播，而該領域早期都是台灣學者翻譯國外原文，近5年大陸學者才有自己傳播學、廣告學等理論，所以很多基本理論台生可能高中就讀過。不過，雖說大陸大學的傳播理論現在還在用台灣早期課本，但傳播應用科技方面是大陸興盛。

期末考評可能是open book（開書考）或是交小論文，Leo笑說，雖無法像本地生考個95分之類的超高分，但想考個70幾分過關也不難。

跟陸生相處的情況如何？Leo說，他跟大陸同學關係不錯，較少參加台生的迎新、耶誕、新年等活動。一般而言，大學部（大陸稱「本科」）的台生跟本地學生上課、住宿都在一起，研究生因為宿舍不夠，在外租屋較多，但無論本科或碩博，台生通常都會認為：「既然已經來大陸了，應該盡量融入當地，幹嘛還老跟台灣人混在一起？」

食衣住行

生活面，食衣住行有哪些要注意？Leo說，大陸幅員廣大，各地飲食習慣不同，以北方而言都是兩、三人份的大盤菜，跟台灣是一人吃的自助餐不同，點菜時要注意分量；另外北方菜又辣又鹹，台灣人可能會不習慣。

此外，北京一年四季都很乾燥，他剛去北京時特別不適應，還去買了加濕器，「我也是來北京才知道有加濕器這種東西；」此外北京夏季乾熱，冬季則會冷到皮膚露在外面會痛的地步，冬季室內供暖有兩套系統，一套是跟著市政府，一套是自家。

住宿的部分要特別注意。陸校宿舍便宜，像北大1年才1千人民幣左右，但因北大宿舍有限，通常優先保證大學部學生有床位。像Leo讀北大時學校不再提供研究生住宿，他之後幾屆台生也都在外面租房，由於北大、北京清華和中國人民大學等頂尖陸校都在同一區，一間要共用衛浴的雅房，每月房租竟要價1萬5千元台幣，比台灣貴多了，而且還是屋齡40、50年的「老破小」。

Leo說，台生人生地不熟，在大陸，找租屋不容易，若找仲介要給介紹費1個月房租，但因為租給台灣人要有一些額外手續及填寫文件，很多房東乾脆不租給台灣人，最好是有認識的人介紹。一般來說是押1付3，也就是押金1個月，每次付1季的房租。

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