學習歷程代做代寫、軍備競賽？ 台大：花冤枉錢還有抄襲疑慮

大學學測成績明（27）日上午9時放榜， 學生團體EdYouth今日邀集審查學習歷程的大學招生端及高中、大學生代表，討論「代做代寫」、軍備競賽的問題。大學提出，審查時如果發現類似模板當然難獲高分，若有抄襲甚至會被取消入學資格。參加營隊的部分，學生得呈現的是參加後的獨特省思，不是列出所有參加過的營隊就好。

EdYouth理事長、台灣大學政治系學生李瑞霖說，高中生非常關注學習歷程檔案代做代寫的問題，記者實地在電商平台上查詢，也發現「台大代寫」、「政大碩士代筆」、「歐趴救星」「專業備審代製」等等商品。

李瑞霖表示，一家公司甚至將自己的學習歷程檔案服務與同業比較，認為只提供製作的想法「太Low了」，直接幫學生做好整套能減輕負擔，一整套報價10萬到20萬元不等，並提供專門小論文代寫輔導、口試輔導等等。

除此之外，學習歷程檔案也有「軍備競賽」的問題，李瑞霖說，許多單位會舉辦高額營隊，3、4天的冬令營就要近2萬元。有高中生就在記者會上分享，身邊同學常常在互相詢問要不要參加營隊，最終加重同學們的焦慮，怕不去會少了些什麼，而忽略學習歷程檔案紀錄學習歷程的初衷。

陽明交通大學教務長陳永昇說，大學端的每位評審老師都會看非常多資料，如果發現類似的模板當然難獲高分。至於軍備競賽的部分，大學教授在乎的是考生在活動中獲得哪些獨特的成長與省思，只是列出7、8個營隊的參加紀錄是沒有意義的。

台大副教務長陳林祈向學生、家長呼籲，真的沒有必要找代做代寫或參與高額營隊，花了冤枉錢還會有抄襲的疑慮，一旦確認有抄襲就可能被取消入學資格。他也直言，許多學生擔心申請的競爭者列出豐功偉業、甚至是國外特殊經歷，但這樣的學生就算在台大也只有大約一成，且很大比率在特殊選才的管道就已經被篩選掉。

台大註冊組主任李宏森受訪時說，教授在看學生的多元表現時，會優先注重國際比賽、國內比賽成績，再來就是校內比賽，學生的營隊經歷可以「參考就好」，並建議校內老師自行確定營隊的內容、營隊的主辦單位是誰或是否收費。

李瑞霖呼籲教育部在學測放榜後加強正確資訊的宣導，不要讓第一線學生、家長受到坊間營隊、大型補習班的話術引導欺騙。另外，部分民間業者在平台上提供學習歷程檔案代做代寫服務，呼籲教育部與數位發展部做跨部會協商，對電商平台販售學習歷程做規範，下架可能有違招生簡章或法規的內容，減少學習歷程檔案的投機行為。