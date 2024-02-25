國家人權博物館導覽業務流標 3月起館員暫代

國家人權博物館傳出3月1日起無專業導覽人員進行導覽，由館內工作人員代替。對此，人權館今天發出新聞稿表示，人權館原本的導覽業務2月29日屆期，日前辦理發包作業時無廠商投標致流標。

人權館表示，將盡速再度辦理公告招標，至於3至4月可能出現的導覽人力問題，將由館方研究人員及博物館、歷史專業館員等12名人員投入。目前已啟動培訓，將無縫接軌執行人權館的導覽服務，仍然歡迎民眾來訪。

人權館表示，標案以提升導覽服務品質及量能為目標，依據需求提升假日服勤人力、減少額外活動辦理，將人力回歸導覽工作。同時制度化導覽人員之薪資福利等制度，提升導覽人員保障，以期穩定導覽人員人事，降低流動率。可能因廠商對新規畫方式不確定執行細節，導致流標。