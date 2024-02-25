快訊

台積熊本廠釋工作名額就秒殺 外派員工揭福利、職場文化

《繁花》寶總吃上海菜是鄉愁 商場上為何要靠粵菜撐場？

台積熊本廠食堂徵人「月收10萬」包吃包住？ 內行發聲：大家都搞錯了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國家人權博物館導覽業務流標 3月起館員暫代

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
國家人權博物館3至4月可能出現的導覽人力問題，將由館方研究人員及博物館、歷史專業館員等12名人員投入。本報資料照片
國家人權博物館3至4月可能出現的導覽人力問題，將由館方研究人員及博物館、歷史專業館員等12名人員投入。本報資料照片

國家人權博物館傳出3月1日起無專業導覽人員進行導覽，由館內工作人員代替。對此，人權館今天發出新聞稿表示，人權館原本的導覽業務2月29日屆期，日前辦理發包作業時無廠商投標致流標。

人權館表示，將盡速再度辦理公告招標，至於3至4月可能出現的導覽人力問題，將由館方研究人員及博物館、歷史專業館員等12名人員投入。目前已啟動培訓，將無縫接軌執行人權館的導覽服務，仍然歡迎民眾來訪。

人權館表示，標案以提升導覽服務品質及量能為目標，依據需求提升假日服勤人力、減少額外活動辦理，將人力回歸導覽工作。同時制度化導覽人員之薪資福利等制度，提升導覽人員保障，以期穩定導覽人員人事，降低流動率。可能因廠商對新規畫方式不確定執行細節，導致流標。

人力 國家人權博物館

延伸閱讀

淡海新市鎮人口增 新建工程難產

淡芝新建工程多次流標 業者：利潤低、淡北道路黑暗期

獨／柯文哲任內魚果市場改建減項發包 議員擬送監院調查

台東「北町」終於發包出去 知名集團打造文化餐旅空間

相關新聞

國教署補助143校 學生從照顧校貓校犬學尊重生命

不少學校有校狗、校貓，為宣導愛護動物、尊重生命的精神，教育部國教署推動高中以下學校「校園關懷動物生命教育計畫」，112學...

國家人權博物館導覽業務流標 3月起館員暫代

國家人權博物館傳出3月1日起無專業導覽人員進行導覽，由館內工作人員代替。對此，人權館今天發出新聞稿表示，人權館原本的導覽...

孫翠鳳燒聲「救回50%」 最不滿意的表演 被戲迷感動哭

歌仔戲天王孫翠鳳在「1624」歌仔音樂劇前因感冒發不出聲音，她今天在臉書發文透露，首演前積極治療，從失聲到燒聲到救回了5...

推台語主流化 文化部補助台語Podcast網路社群影音

為響應聯合國2月21日世界母語日，文化部今在華山1914文化創意產業園區舉辦「2024世界母語日—Tâigí FLOW生...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。