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動保團體：解決遊蕩犬問題 應著重飼主責任管理

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導

對於校園遊蕩犬問題，環團認為，應該著重源頭管理，配合校園相關管理措施，否則遊蕩犬問題，永遠都無法解決。

台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如表示，學生的出發點是良善的，不過若希望校園內不要有遊蕩犬，需要掌握幾個重點，包括遊蕩犬問題要回歸飼主責任源頭管理，若是生態敏感區，就不適合流浪犬、遊蕩犬在現場，要搭配合適的安置與收容。

她強調，有些動保團體會推動校園犬，但校園犬也要配合管理，若是校園中出現不適當的遊蕩犬，要配合收容與安置。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，台灣社會面對遊蕩犬爭議，長期只困於末端處理打轉，始終沒有從源頭管理著力，導致人犬衝突，甚至是遊蕩犬隻與野生動物甚至經濟動物的衝突不斷。

陳玉敏強調，公立收容所零安樂死塑造的進步動保形象，完全是「國王穿新衣」的假象。

她認為中央、地方政府及立法院，應針對公立收容所零安樂死政策施行後，因收容空間有限，所採取的遊蕩犬節育後回置，所衍生的更多犬隻自身動物福利，以及野生動物保育、社會安全等問題，進行誠實的檢討。

動保團體 安樂死 校園

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