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大仁科大教授劉怡旻擠身前2%頂尖科學家 坐月子都在寫論文

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣大仁科技大學藥學暨健康學院長教授劉怡旻，入榜美國史丹佛大學發布2023年全球前2％頂尖科學家之一，全台約1600名學者入榜；她將實驗室習得時間管理應用生活，善用零碎時間。記者劉星君／攝影
屏東縣大仁科技大學藥學暨健康學院長教授劉怡旻，入榜美國史丹佛大學發布2023年全球前2％頂尖科學家之一，全台約1600名學者入榜；她將實驗室習得時間管理應用生活，善用零碎時間。記者劉星君／攝影

屏東縣大仁科技大學藥學暨健康學院長，藥學系主任、教授劉怡旻，入榜美國史丹佛大學發布2023年全球前2％頂尖科學家之一，全台約1600名學者入榜；51歲劉怡旻，身兼學者、媽媽、妻子多重角色，35歲就獲教授資格，她將實驗室習得時間管理應用生活中，善用零碎時間。

史丹佛大學每年邀集各領域專家，透過Scopus的論文影響力數據，擇定「終身科學影響力排行榜」和「年度科學影響力排行榜」兩個榜單，以衡量學者的長期及近期研究影響力。

資料來源與擷取時間為Scopus資料庫2022年9月，引用次數採計至2022年底，統計數據時間範圍為1960至2022年。評分依據包括「總引用次數」、「共作者修正的Schreiber Hm-index」、「單獨作者」、「單獨或者第一作者」、「單獨、第一或者最後作者的文章引用次數」等6種關鍵指標評分。排名分22個科學領域和176個子領域，從近700餘萬名科學家中遴選出世界排名前2％的頂尖科學家，大仁科大教授劉怡旻在「終身科學影響力排行榜」入榜。

大仁科大指出，劉怡旻在2022年單一年度的總引用次數達到363次，位列全球前2%的科學影響力，展現其年度的卓越科研成果。1996年到2022年，26年的學術生涯，總引用次數達4276次。

劉怡旻從學術研究到擔任教職，扮演妻子、媽媽、學者等多重角色，劉怡旻說，在成大藥理所博士班學術養成，以「邏輯訓練、時間管理」，應用生活中，善用零碎時間，連坐月子時都拿著電腦寫博士論文。

劉怡旻育有兩個孩子，孩子成長期間，她利用接送上放學及補習空檔，不忘在車上備課、寫計畫。有次家庭旅遊到香港迪士尼，剛好是專案計畫申請截止日，全家就在飯店等她把計畫完成送出後，才接續旅程。這次獲得殊榮，劉怡旻謙虛的說，很感恩，謝謝學校一路栽培，獲悉這消息是校內老師意外在網路發現。

劉怡旻的研究領域為中醫藥學，專注中藥與糖尿病治療相關藥物開發及技轉，丈夫西醫新陳代謝科，劉怡旻說，兩人領域不同，日常不會討論工作，會支持對方。

大仁科大主秘陳立材指出，過去國內上榜各領域科學家，主要以專注學術研究頂尖國立大學學者、臨床醫學專家為主，相較頂大及臨床，偏向技術導向的技職體系要上榜實屬不易。

科學家 藥學 香港迪士尼

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