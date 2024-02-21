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尚未收到大漢技術學院公文 教部：停辦計畫應保障師生權益
大漢技術學院董事會決議，受少子化影響，將於113學年起停招、停辦。教育部今天指出，曾接獲法人詢問學校停辦事宜，但尚未收到法人函報大漢技術學院停辦公文及相關資料，若法人評估無法繼續辦學，應擬定停辦計畫經董事會通過後報教育部，教育部將審議停辦計畫是否可保障教職員工權益、學生受教權。
考量少子化衝擊，創校47年、培育數萬工科人才的大漢技術學院董事會宣告，將於今年8月起停招、停辦，會於安置好師生後再另做轉型。
教育部今天指出，根據私校法規定，學校法人可以衡酌學校辦學情形，如果遭遇重大困難而不能繼續辦學，可報經主管機關核定後停辦；另根據「專科以上學校及其分校分部專科部技術型高級中等學校部設立變更停辦辦法」，學校停辦應擬定停辦計畫並提至校務會議報告，經董事會通過後，報學校主管機關核定。
教育部表示，大漢技術學院若評估無法繼續辦學，應該依照規定擬定停辦計畫，提校務會議報告，再經董事會通過後報教育部。後續將審查停辦計畫教職員工相關權益、學生受教權規劃等，並徵詢「私校諮詢會」意見，提教育部「專科以上學校設立變更及停辦審議會」審核，確保教職員生權益。
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