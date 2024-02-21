小兄妹日睡六小時網驚呆 教養專家：孩子喜歡最重要

北市一對傑出的小兄妹日常行程讓許多網友驚呆，不只每天清晨5點50分就起床寫功課，平日也在車上吃飯、寫作業，晚上返家後練琴三小時，深夜11點還要唸英文，連周末也不停歇。對此，心理師提醒家長，每個孩子不同，不要輕易拿這個行程對孩子按表操課。此外，不少網友一面倒覺得這對小兄妹好可憐，教養專家也表示，要看孩子是否為自願，孩子若有學習動機，往往就會很投入，如果只是討好，也無法撐太久。

北市知名全美補習班於官方臉書宣傳一對兄妹的好成績及表現，同時在文中發出兩人一周七天的行程，包括每天清晨5時50分就起床寫功課、在車上吃飯寫作業，放學返家後持續練琴三小時，深夜11點還要唸英文，直到深夜11時半才上床睡覺，隔日5點50又起床，連周末也不間斷，讓許多網友大為震撼，感嘆這兩位小孩子每日睡得這麼少，還只能在車上吃飯，真的很可憐。

該篇臉書文引發眾多回應，腎臟科醫師王介立甚至於該篇臉書文下方留言警示「他們可能得到的睡眠時間不足以滿足健康所需的最低標準。睡眠不足會對孩子的學習能力、記憶力、情緒調節、行為和整體健康產生負面影響。」

心理師張榮斌也在臉書發文說，希望父母不要輕易拿這個行程規畫來對自己的孩子按表操課。孩子是一個獨立的個體，他們有權利擁有自己的生活，他們不是父母的一部分，更不是父母的延伸，更不應該拿來作生理—心理—社會條件的測試。

中研院語言學研究所研究員李佳穎說，這則事件首先要先釐清孩子本身是不是有意願以及動機，像是曾遇過，有孩子主動要求媽媽幫忙找教練，每天清晨就跟著教練出門打球，因為這個孩子就是很喜歡打球。

李佳穎說，孩子如果有動機，很容易在當中找到樂趣。相對的，如果孩子是被逼迫的，努力本身只為了討好父母，相信也無法撐太久。