從小成績優秀「考上東大」 日藝人揭母親教育只有一心法

父母的教育，對孩子們有著相當深的影響。許多在社會上出頭的成功人士，都歸功於從小開始，就得到父母的親細心栽培。東京大學經濟學部畢業，並曾是益智節目「東大王」固定班底的日本藝人伊澤拓司，近來分享了他在小時候，母親如何培養出他的好成績。

根據日本媒體「ディリー」報導，伊澤近來在電視節目上透露，自己的母親並不是特別會唸書的人，因此也沒有辦法直接指導他。然而在考試後，母親都會幫他把打叉的問題做整理，並且貼在筆記上。如此一來，伊澤每次都能針對寫錯的題目複習，讓自己下次別再犯錯。

伊澤表示，從小學開始，母親就告訴他，如果同樣的題目一再答錯，未免也太可惜了，因此要不可輕忽「複習」，這是母親唯一在功課上教會他的事。於是他謹記教誨，在不斷地努力唸書和複習下，成績一直都保持得很好，最後也考上東大。

除此之外，一般父母常常會督促孩子「去唸書」。但伊澤表示，如果在孩子玩樂的時候，強逼他去唸書，其實效果並不好。當然如果已經在唸書時，也沒有必要叫孩子去唸書。因此要求孩子「去唸書」的時機，應該是在孩子玩樂到一個段落，一時間不知道要幹嘛時，要孩子唸書才是最有效的。而自己的父母，對於這點掌握得非常好，有效地幫助伊澤的學習。